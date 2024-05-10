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地鐵保全也被刺 洛市華人擔憂公交安全

記者子為/洛杉磯即時報導
警方打開了下方地鐵隧道的緊急入口，以便接觸到屍體。（KTLA）
警方打開了下方地鐵隧道的緊急入口，以便接觸到屍體。（KTLA）

5月7日上午，洛杉磯好萊塢（Hollywood）一個地鐵站的一名保全被刺傷；在差不多的時間，一名涉嫌闖入地鐵站者被槍殺，這是洛杉磯公共交通安全問題浪潮中最新的暴力事件。

洛杉磯市警察局的警員麥迪遜 (Drake Madison) 表示，案件發生在5月7日上午9時10分左右，一名為地鐵站工作的保全在佛蒙特北大街（N. Vermont Ave）1500號地鐵站的月台上被刺傷。

地鐵站主管機構大都會交通局（Metro）在一份聲明中表示，幾位保全在對佛蒙特/日落站（Vermont/Sunset Station）非公共區域進行例行的安全檢查時發現了一名非法侵入者。

聲明指出，在保全發現入侵者後，二人發生了一場爭吵，一位保全首先使用了胡椒噴霧，然後在闖入者刺傷了一名保安的腿部後，另一名保全開槍自衛。該闖入者因槍傷不治身亡，而被刺傷的警衛目前已住院治療，情況穩定。

麥迪遜警員說，這名涉嫌侵入者是在德隆普雷大道（De Longpre Avenue）和佛蒙特大道（Vermont Avenue）相距一個街區的地方被發現的，據悉該男子四十多歲，被發現時已失去知覺，沒有呼吸。

根據KTLA電視台的航拍影片顯示，警方打開了下方地鐵隧道的緊急入口，以便接觸到屍體。

居住在該地鐵站附近的華人林小姐表示，該地靠近Los Feliz地區，算是好萊塢區域內比較安全的地方，她雖然不常坐地鐵，但每次乘坐時總能看到很多奇怪的人，所以她會避免在深夜和清早乘坐地鐵。林小姐指出，看到地鐵保全被攻擊，讓她更加擔心地鐵乘客的人身安全，短期時間內她不會再乘坐地鐵，她說，「如果保全都難以自保，又怎麼保護乘客？」

地鐵站 洛杉磯 好萊塢

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