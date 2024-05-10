教學地理資訊重視氣候變遷 打造SMC學院品牌

劉京熱愛地理資訊，重視氣候變遷，打造GIS課程品牌。（SMC提供）

南加州 名校聖塔蒙尼卡社區大學（Santa Monica College，簡稱SMC）深受學生家長歡迎，該校地理學／地理資訊系統（ Geographic information systems，GIS）華人教授劉京（Jing Liu）任教九年來，幫助學院創建GIS品牌，身體力行傳遞氣候變遷 對人類生活的影響，受到學校表彰和學生愛戴。

在相對較短的時間內，劉京推動該校地球科學系的發展。九年前，當她加入教師隊伍時，課程表只有兩門GIS課程。如今擴展到五個，分別是GIS概論、中級GIS、製圖學概論、遙感概論和GIS應用，每年有100多名學生註冊選修。這三門新課程均由劉京在地理科學系其他幾位教授和同事的幫助下設計而成，為兩門專業證書的課程鋪平道路，每年培養約20名地理資訊系統人士。

劉京開設所有五門GIS課程，以及三門基礎課程：自然地理學 (GEOG 1)、天氣和氣候 (GEOG 3)，以及自然地理與實驗室 (GEOG 5)。由於熱愛地理資訊系統，自2015年以來，她一直在教授這門學科。

劉京說，她熱愛教學，當站在全班同學面前時，她感到非常興奮。她喜歡分享地理和地理資訊系統知識。教學過程中最有成就感的時刻，就是看到學生眼中的光芒。她體會到這份工作的價值，她也因此受到重視。

教學相長，同學們都非常敬重劉京，勞倫·哈茨 (Lauren Hartz)是其中之一，目前她在聖塔蒙尼卡市政府任職，管理城市地理空間資產。她曾經在Scripps社區大學學習生物學，但畢業後發現野外生物學考察需要GIS技能，於是，她來到SMC補修這門課，充實履歷。

哈茨說，「最初我認為只會選修一兩門GIS課程，但最終全部都讀完」。隨後她在洛杉磯州立大學（Cal State LA）獲得環境科學碩士學位，主修地理空間。她感謝透過GIS證書計劃建立的關係，正是劉京為她提供聖塔蒙尼卡市的志工機會，並讓她找到現在的工作。

氣候變遷越來越受到科學界和全社會的重視。劉京說，「我感到迫切需要採取行動，做一些事情，尤其是作為一名教育工作者」。因此，劉京將野火頻率、颶風預測、聖安娜焚風（Santa Ana winds）以及乾旱和土壤濕度相關性等氣候範例，都融入她的GIS教學課程。

劉京說，「我覺得有必要教育學生現在就關心並立即採取行動，因為他們將來受到的影響將是最大的。說真的，我們需要拯救地球」。

她與當地非營利組織「Santa Monica氣候行動」（Climate Action）建立聯繫，現在擔任該組織顧問委員會成員。愛護地球從自己做起，劉京有汽車，但很少開車，「我總是步行或騎自行車去任何地方」，包括每天從學校騎自行車回家。

此外，劉京也是SMC地球科學俱樂部顧問，以及洛杉磯加大 （UCLA）地理之友董事會成員，因此，她能夠利用UCLA網路資源幫助SMC的轉校學生。

在教學同時，劉京也進行學術研究，繼續在專業期刊發表預測土壤測繪方面的文章，這是她的專業領域。她與華盛頓大學以前的同事合作研究，並積極參與美國地理學家協會和北美製圖資訊協會（NACIS）的學術活動。今年秋天，她的研究小組將在華盛頓州塔科馬（Tacoma, Washington）舉行的NACIS全國會議上發表一篇新論文。