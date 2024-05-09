華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

一名剛加入知名連鎖健身房的華女 ，在該健身房遭遇嚴重竊盜事件，損失高達數千元。被盜物品包括手提包、錢包、車鑰匙、車輛等貴重物品，受害者李女士（化名）還發現信用卡 被盜刷，金額近2000元。儘管她立即報警並通過「Find My iPhone 」定位找到被盜車輛，但車內設備和物品已遭到嚴重破壞或被拆除。

據李女士描述，她於4月30日剛辦理該健身房會員，沒想到5月6日就遭遇此次不幸。案發當天上午11時01分，李女士進入位於洛杉磯市的該健身房後，將運動包、錢包、車鑰匙等貴重物品，鎖進女更衣室的櫃子。隨後，她僅攜帶手機、智慧手表、耳機和水杯進入健身房鍛煉。中午12點45分左右，李女士回到更衣室準備換洗，此時仍一切正常；然而她10分鐘後再次打開更衣櫃時，發現櫃門已經被撬，個人物品連同車鑰匙全部丟失。更衣櫃只剩下一雙運動鞋和一個水杯，更令李女士震驚的是，她稍後檢查發現，汽車也已被竊賊開走。

李女士立即向健身房前台工作人員反映情況，並通過前台座機報警。在等待警方到來過程中，她透過查看健身房監控，發現盜賊犯案過程被拍下，但由於竊賊駕駛汽車的車牌號碼模糊不清，難以辨認。警方趕到現場後，對案件進行初步調查與記錄。與此同時，李女士得知另一位正在更衣室內的女士，也遭遇類似竊案，由於當時僅裹著浴巾，難以及時完成報案。

在報案後，李女士立即前往Verizon營業點，並用備用手機補辦新SIM卡。就在此時，她收到多條信用卡盜刷提醒，發現有人正在利用她失竊的信用卡，在多家商店消費，總金額已近2000元。李女士立即聯繫相關銀行，成功凍結被盜信用卡，避免損失的進一步擴大。

下午4點30分左右，李女士透過手機的「Find My iPhone」定位功能，發現她失竊的手機位於羅蘭岡地區的一處民宅。她立即聯繫警方，並請求陪同前往該地進行調查。當他們抵達現場時，李女士的被盜車輛正停在路邊，但車內設備和物品已遭到嚴重破壞或被拆除，包括行車記錄器、車頂行李箱、兒童安全座椅等，車前擋風玻璃也被砸碎。不過車輛備用鑰匙仍在，李女士得以將車輛開走。

儘管警方曾敲門試圖與可疑民宅內的人員進行溝通，但始終無人應門，即便房內有活動跡象。警方表示，在沒有搜查令的情況下，不能私自進入民宅，案件調查陷入暫時僵局。李女士表示，除車輛維修費，她還需要補辦各種證件，並擔心失竊的車庫遙控器和鑰匙，會給竊賊提供再次入室盜竊的機會。