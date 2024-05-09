美國乙肝患者58%亞裔 種疫苗常檢測降風險

美國乙型肝炎的病例中有58%為亞裔，專家建議要多檢查，並接種疫苗。(Pexels)

隨著全美肝炎認知月（National Hepatitis Awareness Mont）與亞太裔傳統月的交叉，國家衛生保健官員發出警告表示，乙型肝炎（hepatitis B）對亞裔 社區的影響不容忽視，並鼓勵他們接受檢測 ，並在需要時接種疫苗 。

乙型肝炎是一種病毒性疾病，如果不加以治療，可能導致嚴重的肝臟問題，包括癌癥、肝功能衰竭甚至死亡。根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，美國約有58萬至117萬人感染了乙型肝炎，而其中58%為亞裔。盡管亞裔只占美國人口大約7%，但這一比例令人震驚。專家解釋稱，這與亞洲地區高發病率有關。

CDC及其當地合作夥伴特別提醒亞裔美國人關注這一數據，並強調早期檢測至關重要，因為及早治療可能決定生死。CDC的乙型肝炎專家古普塔（Neil Gupta）表示，「檢測是了解自己是否感染乙型肝炎的唯一途徑，這一點至關重要。我們需要向受影響社區，尤其是亞太裔社區傳遞這一信息。」

古普塔強調，乙型肝炎可通過性接觸、共用針頭或接觸感染者的血液傳播。他將乙型肝炎稱為「無聲殺手」，因為患者可能多年無癥狀，直至出現腹痛、尿色深、黃疸和疲勞等癥狀。然而，如果能夠早期發現，這種疾病是可以治療的。

古普塔說，「我們估計，大約有三分之一的亞裔美國人感染了乙型肝炎，但他們卻對此一無所知。因此，提醒人們至少進行一次檢測至關重要。」他還指出，盡管檢測可由醫療保健提供者在年度健康檢查時進行，但收入和語言障礙可能成為參與的主要障礙。此外，文化上的恥辱感也可能阻礙人們尋求治療或咨詢。

洛杉磯市華人張小姐近期做了年度健康檢查，醫生在閱讀她的報告後指出，她的體內並未檢測到乙肝抗體，這讓張小姐有些困惑，因為她在兒時注射過乙肝疫苗。醫生解釋說，乙肝疫苗注射後產生的抗體並不是終生有效，隨著時間推移，人體內的乙肝抗體可能會逐漸下降或消失。所以，定期做乙肝檢查十分重要，有需要時再次接種疫苗，以降低感染乙肝的風險。