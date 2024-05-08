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不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

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不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

洛時記者／Terry Castleman，編譯／胡立宗
加州多數地方的中位房價都低於50萬元，但也有高過300萬的。（資料來源：Zillow ／製圖Terry Castleman／洛杉磯時報）
加州多數地方的中位房價都低於50萬元，但也有高過300萬的。（資料來源：Zillow ／製圖Terry Castleman／洛杉磯時報）

加州房價看來還是只漲不跌，不過如果仔細找，還是可以發現九個地區的房價中位數低於15萬元。雖然這些地方離繁華的都市都很遠，但是當地人認為低房價與特殊風貌值得。

過去30年，Ann Epperly都住在聖伯納汀諾縣屬地Trona，房價平台Zillow今年2月的中位房價低於15萬元。她每逢周五就會到鎮上的歷史中心當志工，順便回想過去幾十年的變化。

80歲的Ann Epperly說，這裡曾經一度很熱鬧，因為大家都來採集硼砂，但是現在這樣也不錯，「安靜，沒人喧嘩，也不會有車子撞你」。她喜歡這裡的人，也享受騎馬溜達。

在房屋中位價78萬9000元的加州，這九個城鎮是房價合理的孤島。Zillow資料顯示，加州有210個大小城鎮，房屋中位價超過100萬元。中位價最低為11萬4000元，分布在俄勒岡州邊界，分別是Dorris、Macdoel與Tulelake，居民都少於千人，位處農地之中。

位於太浩湖北邊90哩的Herlong是另一個低房價的小鎮。南加則有五個，分別是Boron、Yermo、Hinkley、Johannesburg與Trona，它們多半位處沙漠，早年因為挖礦而崛起，但後來的幾十年人口一直減少。

Boron起名自硼砂（borax），Hinkley則因為地下水汙染而成為電影「永不妥協」（Erin Brockovich）的起點。

Trona（天然鹼）起源於1914年，因為American Trona Corporation跑來設廠，一直到1950、1960年代還算繁榮，但是工廠關門後，空屋就愈來愈多。49歲的房地產仲介 Sonney Berri說，新冠疫情後，房價曾經上漲過，因為都市人跑來買房，現在居民則開始修房，讓社區看起來更像樣。

Trona居民最多時達到6000人，但是現在只剩1700人。包括Trona在內的Searles Valley，2010年至2022年人口少了15%。Trona中位房價只有5萬2000元，附近的Johannesburg，中位房價8萬6000元，兩地去年房價都跌了17%。

住在這樣的小鎮裡，房價合理是另一個優點，當地的中位房價是家戶年收的兩倍，加州其他地方至少十比一。Searles Valley 2022年的家戶中位年收為5萬4000元，遠低於加州平均的9萬2000元，當地的貧窮比例近20%，也高於加州平均的12%。

Trona的Ann Epperly說，小鎮的復興，除了靠居民變多，還有些事可以變得更好。附近鄉鎮的人，以前都到Trona來買東西，但現在情勢逆轉了。Trona最近的醫院與Walmart在25哩外的Ridgecrest。

她說，Trona以前是樞紐，現在只是有個大工廠的小鎮，意指Searles Lake邊的珠寶與礦物工廠，「我們鎮上需要一些商店」。不過，她說，到沙漠露營的人變多了，這是件好事，「感覺好像洛杉磯終於發現Trona的存在了」。

房仲Sonney Berri說，加州的城裡人都在遠郊找更大、更便宜的房子，加州的小鎮應該會愈來愈受歡迎，「因為在都市裡，不但空間小，還要付高價」。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Terry Castleman。原文連結：

These are the California cities where $150,000 still buys you a home. Could you live here?

https://www.latimes.com/california/story/2024-04-24/california-9-cities-where-150-000-can-buy-an-average-home）

Trona附近的礦場。（攝影Irfan Khan／洛杉磯時報）
Trona附近的礦場。（攝影Irfan Khan／洛杉磯時報）
Trona興起於1914年，因為American Trona Corporati...
Trona興起於1914年，因為American Trona Corporation跑來設廠。（攝影Irfan Khan／洛杉磯時報）
九個中位房價低於15萬元的加州小鎮。（資料來源：Zillow ／製圖Terry ...
九個中位房價低於15萬元的加州小鎮。（資料來源：Zillow ／製圖Terry Castleman／洛杉磯時報）

房價 加州 洛杉磯

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