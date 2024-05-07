洛縣首辦台美人傳統周 表彰移民貢獻文化影響

洛杉磯縣政府在13日至19日期間慶祝台灣人傳統周活動。（本報記者／攝影）

五月亞太裔傳統月，洛杉磯 縣政府7日在政府會議上首次舉辦台美人傳統周慶祝活動，來自台灣社區界代表出席，彰顯台灣移民在南加 影響力和貢獻。洛杉磯縣第五區縣政委員巴格（Kathryn Barger）表示，很高興能在13日至19日期間慶祝台灣人傳統周活動，她個人喜歡台灣美食，尤其是鼎泰豐和波霸奶茶。

（影音來源：本報記者）

活動在洛縣 政府大樓舉辦，主辦方貼心準備了台灣的小吃如豆漿、菜包和蛋餅等早餐以此慶祝傳統周活動。在政府會議中，洛杉磯第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda L Solis）和第五選區縣政委員巴格（Kathryn Barger）作為這次活動推手發言。蘇麗絲表示，台美人在南加社區一直非常活躍，洛杉磯地區約有20萬名台美人，在她的選區居住很多台美人和第二代，還有超過1萬多台美人商家。他們回饋社區，尤其是在疫情以前和政府一起合作，為當地社區提供大量防疫物資，貢獻巨大。

巴格表示，她的選區也有居住著很多台美人，她對台灣印象深刻且正面，尤其是喜歡台灣的美食，比如鼎泰豐的小籠包還有波霸奶茶，如果有人沒有試過，她會強烈推薦。

亞太社區基金會執行長黃群雁、台灣會館副董事長吳兆峯、亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）、蒙市「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay）、聖瑪利諾前市長孫國泰相繼在會議上發言，表達對縣府舉辦台美人傳統周的感謝。吳兆峯表示，過去幾十年，台美人在南加社區發展活躍，但是身為少數中的少數，台美人政經地位得到提升有限，希望未來其他台美人聚集的城市能效仿洛縣政府對台美人的貢獻認同和嘉獎。

謝明錦表示，感謝洛縣政府首次確認台美人傳統周，台灣移民對美國社會貢獻良多，台美人無論是文化、經濟和科技、社區等方面都有出色的表現和成績，希望未來擴大到整個美國都能認可和接受亞裔的多元文化。

在社區服務多年的黃群雁也要競選聖瑪利諾市議員，她表示，很高興台美人的表現被認同和慶祝，她會繼續以台美人的形象服務社區。

孫國泰表示，過去幾十年，台美人人口在南加增長迅速，很多當地城市和台灣城市建立友好關係，像洛杉磯市和台北市是姊妹市，聖瑪利諾和台灣淡水結為姐妹市等。經過姊妹市的互動，讓洛杉磯本地人對台灣文化更加了解，增進社區和諧。