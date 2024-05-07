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亞裔青年夸奇參選阿罕布拉市議員

記者沈瑋／阿罕布拉市即時報導
亞裔青年夸奇宣布競選阿罕布拉市議員。（夸奇競選辦公室提供）
亞裔青年夸奇宣布競選阿罕布拉市議員。（夸奇競選辦公室提供）

亞裔青年夸奇（Nicolas Kiet Quach）宣布競選阿罕布拉市議會第四選區 （Alhambra's Fourth Council District）市議員。他擁有豐富的社區服務和組織經驗，目前是阿罕布拉圖書館董事會主席，他的參選政見重點是公共服務及公共安全。

此前，他曾在阿市副市長佩雷斯（Sasha Renée Pérez）的辦公室工作，期間正值COVID-19大流行。他在組織工作中發揮了重要作用，以確保為必要工作者（Essential Workers）提供「英雄工資」（Hero Pay），為餐廳業主和當地小企業降低第三方配送費用，並與市政府部門協調提供選民服務。作為委員會主席，他領導了禁止調味煙草產品和擴大阿罕布拉全域禁煙區。

談及他對該市未來計劃時，夸奇說：「我將通過擴大市政服務、加強鄰里之間的聯繫和支持當地企業，致力於建設一個更安全、可持續的社區。」他希望建造更多的可負擔用房，讓公共交通和公園惠及更多居民，並解決居民感受到的公共安全問題。

夸奇成長於阿罕布拉市，國小至高中均在此地念完。今年秋季，他將進入南加大攻讀Dornsife文理學院的學位。去年，他榮獲了由國會議員趙美心（Judy Chu）頒發的第28國會選區「年度青年領袖」獎。此次宣布參選之後，他已獲得加州青年民主黨（California Young Democrats）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）和洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）的支持。

現任阿罕布拉市第四選區市議員、副市長佩雷斯已經進入加州第25選區州參議員的決選階段，因此不再尋求連任市議員。夸奇競爭佩雷斯的遺缺，投票將於11月進行。本週六（5月11日）中午12時，他將在阿罕布拉市舉辦競選啟動活動，可發送電子郵件至[email protected]報名參加。

阿罕布拉 加州 南加大

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