洛城四賊搬走保險箱 半路折返民宅繼續搜刮

監控畫面顯示，竊賊偷走了一個裝有上萬元現金和珠寶的保險箱。（居家監控畫面）

入室盜竊事件頻發，且竊賊的作案手法越來越大膽。在洛杉磯 縣的Playa del Rey，一戶居民近日遭遇了入室盜竊，四名蒙面竊賊翻牆進入家中，偷走了保險 箱和上萬現金以及珠寶和個人用品，更誇張的是，竊賊偷了一次還不過癮，又返回居民家中盜竊。

（視頻來源：居民家中監控畫面/KTLA；記者朱敏梓/後製）

遭遇入室盜竊的居民夫婦阿拉·塔巴塔拜 (Ala Tabatabai) 和米蒂恩·戈德伯格 (Mytien Goldberg) 表示，入室盜竊發生在5月3日（周五）晚上9點30分左右，當時全家人一起外出。受害夫婦說，竊賊闖入住宅並偷走了大量個人物品，其中包括一個裝有價值數萬元現金、珠寶和家庭傳家寶的保險箱。

監視器拍到了至少四名嫌疑犯，竊賊透過二樓臥室的窗戶進入屋內。監控畫面顯示，竊賊從前門離開，其中一名嫌疑人試圖將監控攝像機從牆上扯下來。嫌疑人偷走了一個用螺栓固定在地板上的保險箱。

塔巴塔拜強忍著淚水說道：「我父親的金袖扣被他們拿走了，這是父親留給我的唯一物件。」這對夫婦說，除了保險箱外，竊賊還拿走了一些個人物品，包括錢包和衣服。

竊賊駕駛一輛深色SUV逃離現場。不久之後，監視器畫面拍到一名嫌疑人折返現場，並搜刮更多物品，最後竊賊開著一輛黑色豐田 普銳斯逃走。

這對夫婦稱，最近附近發生多起入室盜竊事件，居民在家中感到不安全，當地政府官員在保護公眾方面做得不夠，「我們深感受到了侵犯，」戈德伯格說。 「我們在自己的家裡不再感到安全。」這對夫婦表示，像這樣的入室盜竊和其他類型的犯罪在洛杉磯非常猖獗，需要對那些嫌犯採取更多更嚴厲的措施。

戈德伯格補充：「可悲的是，我們對此沒有採取任何措施，甚至警方也告訴我們，如果嫌犯被抓，也會很快釋放。」

根據數據統計，去年洛杉磯的住宅入室盜竊案有所增加，與前一年相比，入室盜竊案增加了 4.5%。