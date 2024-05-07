我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

珠寶大盜紐約落網 洛城名店被竊鑽戒名表

軍用無人駕駛潛水車 南加海域測試完成

洛杉磯訊
無人駕駛潛水車完成南加州附近海域測試。（DAPPA)
無人駕駛潛水車完成南加州附近海域測試。（DAPPA)

據KTLA5電視報導，一款名為魔鬼魚（Manta Ray）的無人駕駛水下車輛已於三月間在南加州海岸附近完成水中測試，該車輛由高科技公司Northrop Grumman製造，提供一種新型的「長時間、長距離、具有有效載荷能力的水下無人載具」，以支持海上作戰。

根據國防部高級研究計畫署（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）魔鬼魚計畫經理沃爾納（Dr. Kyle Woener）博士的說法，一旦部署，無人駕駛潛水車輛將利用高效的浮力驅動技術在水中快速移動。這款車型設計有多個不同大小和類型的有效載荷艙，以支持各種海軍任務。

根據報導，這款「魚形無人潛艇」能夠在海底停留很長時間而無需加油，為海上作戰提供了長時間的支援。

此外，該潛水車輛在南加州海岸附近的測試還展示了其優異的運輸、組裝和快速部署能力。魔鬼魚原型機被分段從馬里蘭州（Maryland)運送到南加州海域進行測試，這一過程中展示了其可靠的運輸和組裝流程，以及快速投入使用的能力。

美國海軍將參與該車輛的未來測試，並期待能夠在海上作戰中發揮重要作用。隨著無人駕駛技術的不斷發展，魔鬼魚潛水車將為美國軍方提供更多的戰術選擇和增強海上作戰能力。

國防部高級研究計畫署簡稱DARPA，是美國國防部下屬的一個機構，成立於1958年，使命是在國家安全和國防領域中推進前沿科技和創新。DARPA的宗旨是為了確保美國軍事的科技優勢，並應對未來的威脅和挑戰。

DARPA以其大膽的科技項目和創新性的研究聞名於世。該機構致力於推動高風險、高回報的創新研究，鼓勵科學家、工程師和創業家探索和開發各種前沿技術，這些技術包括人工智能、生物技術、太空技術、無人系統、網絡安全和先進的武器系統等領域。

加州 國防部 南加

上一則

自稱中國人…珠寶大盜紐約落網 洛城名店被竊鑽戒名表

下一則

洛城四賊搬走保險箱 半路折返民宅繼續搜刮

延伸閱讀

聰明台灣犬 走入美國愛狗人家

聰明台灣犬 走入美國愛狗人家
美副防長：擬採購「彈簧刀」攻擊型無人機

美副防長：擬採購「彈簧刀」攻擊型無人機
怕影響議案表決 立委登太平島延到18日

怕影響議案表決 立委登太平島延到18日
洛城新語／台灣餐飲在美機遇和挑戰

洛城新語／台灣餐飲在美機遇和挑戰
金山人語／台灣餐飲在美的機遇和挑戰

金山人語／台灣餐飲在美的機遇和挑戰
澳洲抗議共軍在黃海國際水域 向澳直升機發射照明彈

澳洲抗議共軍在黃海國際水域 向澳直升機發射照明彈

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19

超人氣

更多 >
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了
吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」

吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕