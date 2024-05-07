自稱中國人…珠寶大盜紐約落網 洛城名店被竊鑽戒名表

49歲的萬耀榮（Yaorong Wan，音譯），周遊世界盜竊名店珠寶。（紐約警局）

49歲的萬耀榮（Yaorong Wan，音譯），周遊世界盜竊名店珠寶，他在洛杉磯 、邁阿密甚至韓國都遭到通緝 。日前，這名珠寶大盜在紐約偷樑換柱幾十萬元的鑽戒時被捕，據悉，萬耀榮稱自己是中國人。

根據美聯社等多家媒體的報導，國際大盜萬耀榮3月4日從紐約一家蒂芙尼（Tiffany）珠寶店，偷走一枚價值25.5萬元的鑽石戒指，他涉嫌用一枚複製品換走真戒指。

根據地區檢察官辦公室提交的起訴書，這起竊案發生地點，位於曼哈頓洛克斐勒中心（Rockefeller Center）的蒂芙尼珠寶店。案發時，嫌犯萬耀榮告訴店員想看幾件珠寶，包括一枚價值25.5萬元的戒指，他最後沒有買任何東西離開這家珠寶店，店員當時把戒指放回展示櫃。一周後，珠寶店員工例行檢查時發現，真正的鑽戒已經被一枚鑲有立方氧化鋯石（cubic zirconia）的假鑽戒取代。現場監控視頻顯示，嫌犯萬耀榮當時將真戒指塞進手心，並迅速用假戒指互換。

案件資料顯示，萬耀榮是一名周遊世界的珠寶大盜，他繞過半個地球，口袋裡裝滿盜竊所得的名錶鑽戒。今年1月，他曾走進洛杉磯比佛利山 的卡地亞（Cartier）珠寶店，盜走一枚價值4.8萬元的鑽戒、以及一塊價值1萬元的手錶。

消息人士稱，萬耀榮的瘋狂之旅始於2018年9月，他曾在韓國蒂芙尼珠寶店偷走一枚價值33萬元的鑽戒。去年12月他來到美國，開始將目標瞄準全美各地名店。洛杉磯盜竊得手後，萬耀榮先後在紐約蒂芙尼珠寶店、卡地亞珠寶店，分別盜走價值25.5萬元和2.5萬元的戒指；隨後他前往邁阿密，從當地一家卡地亞專賣店盜取一塊價值1.6萬元的手錶；緊接著，他又回到紐約，分別於4月19日、26日從兩家奢侈品店盜走3塊手錶，總價值1.7萬元。

蒂芙尼珠寶店偷走價值25.5萬元的鑽戒案，最終讓這名逍遙法外的大盜形跡敗露。紐約警局日前追蹤到萬耀榮居住的公寓大樓並當場逮捕。 嫌犯向警方出示名為「散文」（Wen San，音譯）的假身分證件。萬耀榮5月4日以重大竊盜罪被提審，但他表示不認罪。執法人員表示，萬耀榮在美國多地都有公開逮捕令，同時被韓國警方通緝。由於犯案眾多，這名珠寶大盜身背國際刑警組織的紅色通緝令，這次在紐約落網終結了珠寶大盜傳奇。

萬耀榮在公寓被逮捕時他的女友也在場，這位不具名的女子表示驚訝和害怕。根據她的說法，萬耀榮自稱是中國人，曾經送給她一枚戒指，當得知男友是盜竊嫌犯時，她憤怒地將戒指扔掉了。