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南加華人愛去的購物中心現「零元購」 近40人被捕

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內陸華人愛去的購物中心現「零元購」 近40人被捕

洛杉磯訊
警方在維多利亞花園購物中心繳獲的部分贓物。（聖伯納汀諾縣警局）
警方在維多利亞花園購物中心繳獲的部分贓物。（聖伯納汀諾縣警局）

南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局表示，內陸最受歡迎購物地之一、也是許多華人愛去的商場維多利亞花園購物中心(Victoria Gardens)，近日發生「零元購」，通過為期兩週的零售竊盜案調查，最終逮捕近40人，繳獲贓物價值超1萬7000元。

這項名為「打擊打砸搶」的多機構合作行動，於4月19日至5月2日在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）的維多利亞花園購物中心展開。聖伯納汀諾縣警局表示，在行動中，調查人員逮捕14名重罪犯和22名輕罪犯，發出兩張搜查令，追回價值1萬7705元的財產。聲明稱，行動的目的，是「擾亂和瓦解」零售店竊盜集團，並「減輕這些罪犯造成的破壞」。

4月19日的一次行動中，警員突襲戶外購物中心時，發現13名涉嫌零售竊盜的嫌犯並將他們逮捕。警局在該次行動中，查獲價值約1萬926元的贓物，被盜物品包括美容品、背包、錢包及運動服等。警方表示，其中六名嫌犯面臨重罪指控，另外七名嫌犯面臨輕罪指控。他們的身分沒有被公佈。

除庫卡蒙加牧場最新的破獲行動外，這項行動還聚焦在蘋果谷(Apple Valley)、Hesperia、勝利谷（Victorville）和奇諾岡市（Chino Hills）的購物區。警局表示，他們對2023年11月以來，零售店有組織盜竊事件增加感到擔憂，「這些暴力犯罪分子利用恐嚇策略和暴民心態，來恐嚇聖伯納汀諾縣居民，創造不安全和不舒服的購物環境。調查人員利用傳統和非常規調查方法，來完成這項任務，並減少不良行為者造成的損害」。

這項行動涉及多機構，包括來自聖伯納汀諾縣警局黑幫/麻醉品調查部、聖伯納汀諾縣緩刑部、國土安全調查局、加州公路巡警（CHP）和聖伯納汀諾市警局。

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