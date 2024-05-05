連結南北加州高鐵 中央山谷4車站新設計

中央山谷車站效果圖。（加州高鐵局）

加州 高鐵局（California High Speed Rail Authority）3日發布新聞稿表示，中央山谷（Central Valley）的高鐵車站設計正持續推進，該局日前舉行四次開放日，與貝克斯菲（Bakersfield）、漢福德（Hanford）、弗萊斯諾（Fresno）和默塞德（Merced）等中央山谷四個車站城市數百位居民交換意見。

高鐵管理局車站設計團隊與他們會面，公眾在開放日上看到新車站的效果圖，並提出他們的看法。參與者提出的回饋如下：

貝克斯菲市議員岡薩雷斯（Andrae Gonzales）指出「我對高鐵站及其與我們市中心融合感到非常興奮，我們希望更多人在那裡生活、工作和娛樂。高鐵站將增加與加州其他地區連接，讓市中心不僅成為我們城市的設施，也能成為州的設施。」

貝克斯菲市議員史密斯（Bob Smith）表示「我每天騎自行車通勤，這座車站與我們正擴建的寇恩河（Kern River）自行車道相連，覆蓋城市大部分地區，因此未來騎自行車通往車站將很方便，我很興奮。」

漢德福副市長凱里斯（Mark Kairis）表示，「我們期待與高鐵局未來幾年的合作，幫助將發展帶到社區，改善整體環境。」

科爾曼（Kerman）市長帕切克（Maria Pacheco）說，「我期待這一刻，其他國家已有這樣的系統，如今這樣的建設來到加州令人期待。」

默塞德市長塞拉托（Matthew Serratto）說，政府與民眾直接、透明進行交流，這是對的方式。顯然許多人對高鐵感興趣，因他們知道這對莫塞德的未來有多重要。

Rree Fresno執行長卡明斯（Mona Cummings）說，「我們對加州中央山谷地區高鐵感到興奮，這將我們與加州其他地方聯繫。」

目前加州中央山谷地區有25個相關建設工程，高鐵局也對從灣區 到洛杉磯 422哩高鐵計畫進行全面的環境清理。