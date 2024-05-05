我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷史時刻 聯合衛理公會認可同婚 LGBTQ可擔任神職人員

美媒：川普痛批拜登「蓋世太保」手法打壓

世報母親節感恩宴 節目抽獎超豐富

記者王若然／洛杉磯縣即時報導
全體好媽媽及世界日報社長于趾琴合影。（記者張庭瑜/攝影）
全體好媽媽及世界日報社長于趾琴合影。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯世界日報於4日舉辦的「2024年健康活力好媽媽感恩午宴」吸引了約200位來賓參加。現場不僅表彰了傑出的媽媽們，還有精彩的節目演出和抽獎環節，來賓們盡興而歸。

午宴穿插多種表演，讓人們一邊享用午餐，一邊觀賞娛樂節目，有星工廠的孩子們帶來韓國流行舞蹈，歌曲「如願」以及母親節舞蹈，星工廠還有架子鼓表演，將現場氣氛拉向高潮。Live Oak 土風舞社演出「阿里山的姑娘」，造型舞蹈搶眼。之後，阿明老師的戲劇變臉表演贏得現場陣陣掌聲。

當天的每位來賓都可收到一份伴手禮，抽獎禮品包括50元至100元紅包以及滴雞精精美禮盒、按摩椅墊、九陽免手洗多功能破壁機等近20個豐富獎品。獎品由個人贊助陳玲華、廖美華、李金生等抽出。

當天的午宴充滿美味佳餚，有招牌焗龍蝦、西汁核桃蝦、金豬大拼盤、鮑汁圓蹄、蒸鱈魚等。每位來賓都收到世界日報整理成冊母親節專刊，將每一位母親專訪內容製作成一冊值得珍藏的讀物，讓大家了解這些好媽媽背後的故事。

其中一位受表彰的好媽媽尹永寧表示，參加當天的活動，「真的好開心。」

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長林慧懿擔任了當天活動的主持人，她大方、幽默的主持風格贏得現場來賓一致好評。

由世界日報社長于趾琴為好媽媽曾育娟頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽曾育娟頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽李掌珠頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽李掌珠頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華（中）抽出獎品。（記者張庭瑜／攝影）
世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華（中）抽出獎品。（記者張庭瑜／攝影）
前眾議員伍國慶代表美國國會議員趙美心（Judy Chu），向《世界日報》頒發了表...
前眾議員伍國慶代表美國國會議員趙美心（Judy Chu），向《世界日報》頒發了表揚狀。此舉旨在表彰《世界日報》對社區的持續貢獻與服務。（記者張庭瑜/攝影）
聖蓋博市長吳程遠為好媽媽獲獎人頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
聖蓋博市長吳程遠為好媽媽獲獎人頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽盛萍頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽盛萍頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
好媽媽陳李淑娟，由印太研究中心創辦人兼主席陳貴東代領。（記者張庭瑜/攝影）
好媽媽陳李淑娟，由印太研究中心創辦人兼主席陳貴東代領。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽鄭靜雯頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽鄭靜雯頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽黄謝寶仲頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽黄謝寶仲頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽龍周秀芳頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽龍周秀芳頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽趙浪頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽趙浪頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
眾議員方樹強代表頒發表揚狀給世界日報。（記者張庭瑜/攝影）
眾議員方樹強代表頒發表揚狀給世界日報。（記者張庭瑜/攝影）
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長林慧懿擔任了當天活動的主持人。（記者王若...
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長林慧懿擔任了當天活動的主持人。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市長吳程遠為好媽媽獲獎人陳李淑娟頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
聖蓋博市長吳程遠為好媽媽獲獎人陳李淑娟頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
世界日報社長于趾琴為好媽媽陳李淑娟（左）頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
世界日報社長于趾琴為好媽媽陳李淑娟（左）頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽Yoyo Li頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽Yoyo Li頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
全體受表彰的好媽媽、貴賓以及他們的家屬聚集在一起，進行了一次大合影。這一刻不僅象...
全體受表彰的好媽媽、貴賓以及他們的家屬聚集在一起，進行了一次大合影。這一刻不僅象徵著對這些母親們的讚揚和慶祝，也反映了整個社區的團結和對家庭價值的重視。（記者張庭瑜/攝影）
世界日報洛杉磯社舉辦的「2024母親節感恩午宴」透過豐富的美食、精彩的表演和驚喜...
世界日報洛杉磯社舉辦的「2024母親節感恩午宴」透過豐富的美食、精彩的表演和驚喜的抽獎，為200多位賓客奉上了一場溫馨感人、歡樂難忘的節日饗宴,傳遞了感恩母愛、珍惜親情的正面價值觀。（記者張庭瑜/攝影）
阿明老師的變臉表演十分精彩。（記者張庭瑜／攝影）
阿明老師的變臉表演十分精彩。（記者張庭瑜／攝影）
施冰娥被評選為「好媽媽」之一，表彰她對家庭的無私奉獻與卓越母親角色。由於施冰娥未...
施冰娥被評選為「好媽媽」之一，表彰她對家庭的無私奉獻與卓越母親角色。由於施冰娥未能親自出席活動，她的兒子施益夫代表她上台領獎，這一行為充分展現了家庭成員間的支持與尊重。。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽朱若帝頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
由世界日報社長于趾琴為好媽媽朱若帝頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
Live Oak 土風舞社演出「阿里山的姑娘」。（記者張庭瑜／攝影）
Live Oak 土風舞社演出「阿里山的姑娘」。（記者張庭瑜／攝影）

母親節 洛杉磯 世界日報

上一則

台灣之光 「ㄧ起ㄧ起」 奪LA Web Festival最佳劇情片

下一則

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

延伸閱讀

世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽

世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽
美食+歌舞+抽獎…世報母親節感恩宴歡呼不斷

美食+歌舞+抽獎…世報母親節感恩宴歡呼不斷
大華超市兒童繪畫比賽頒獎 母親節添喜氣

大華超市兒童繪畫比賽頒獎 母親節添喜氣
慶祝母親節 黃敏儀、李琳達5╱10贈配方奶粉

慶祝母親節 黃敏儀、李琳達5╱10贈配方奶粉
巷仔內的美食- 阿美厨房應世界日報之邀母親節園遊會上 供應正宗道地的台式美味歡迎闔府光臨

巷仔內的美食- 阿美厨房應世界日報之邀母親節園遊會上 供應正宗道地的台式美味歡迎闔府光臨
金麥食品公司喜迎母親佳節舉辦酬賓活動5月11 & 12二天金麥造型蛋糕全面九折酬賓購買奶茶二杯或台灣黑糖刨冰即送價7.99元的精美奶茶吊袋一個

金麥食品公司喜迎母親佳節舉辦酬賓活動5月11 & 12二天金麥造型蛋糕全面九折酬賓購買奶茶二杯或台灣黑糖刨冰即送價7.99元的精美奶茶吊袋一個

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28

超人氣

更多 >
模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」