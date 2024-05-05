世報母親節感恩宴 節目抽獎超豐富
洛杉磯世界日報於4日舉辦的「2024年健康活力好媽媽感恩午宴」吸引了約200位來賓參加。現場不僅表彰了傑出的媽媽們，還有精彩的節目演出和抽獎環節，來賓們盡興而歸。
午宴穿插多種表演，讓人們一邊享用午餐，一邊觀賞娛樂節目，有星工廠的孩子們帶來韓國流行舞蹈，歌曲「如願」以及母親節舞蹈，星工廠還有架子鼓表演，將現場氣氛拉向高潮。Live Oak 土風舞社演出「阿里山的姑娘」，造型舞蹈搶眼。之後，阿明老師的戲劇變臉表演贏得現場陣陣掌聲。
當天的每位來賓都可收到一份伴手禮，抽獎禮品包括50元至100元紅包以及滴雞精精美禮盒、按摩椅墊、九陽免手洗多功能破壁機等近20個豐富獎品。獎品由個人贊助陳玲華、廖美華、李金生等抽出。
當天的午宴充滿美味佳餚，有招牌焗龍蝦、西汁核桃蝦、金豬大拼盤、鮑汁圓蹄、蒸鱈魚等。每位來賓都收到世界日報整理成冊母親節專刊，將每一位母親專訪內容製作成一冊值得珍藏的讀物，讓大家了解這些好媽媽背後的故事。
其中一位受表彰的好媽媽尹永寧表示，參加當天的活動，「真的好開心。」
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長林慧懿擔任了當天活動的主持人，她大方、幽默的主持風格贏得現場來賓一致好評。
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