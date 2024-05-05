世報母親節感恩宴 節目抽獎超豐富

全體好媽媽及世界日報社長于趾琴合影。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯世界日報 於4日舉辦的「2024年健康活力好媽媽感恩午宴」吸引了約200位來賓參加。現場不僅表彰了傑出的媽媽們，還有精彩的節目演出和抽獎環節，來賓們盡興而歸。

午宴穿插多種表演，讓人們一邊享用午餐，一邊觀賞娛樂節目，有星工廠的孩子們帶來韓國流行舞蹈，歌曲「如願」以及母親節 舞蹈，星工廠還有架子鼓表演，將現場氣氛拉向高潮。Live Oak 土風舞社演出「阿里山的姑娘」，造型舞蹈搶眼。之後，阿明老師的戲劇變臉表演贏得現場陣陣掌聲。

當天的每位來賓都可收到一份伴手禮，抽獎禮品包括50元至100元紅包以及滴雞精精美禮盒、按摩椅墊、九陽免手洗多功能破壁機等近20個豐富獎品。獎品由個人贊助陳玲華、廖美華、李金生等抽出。

當天的午宴充滿美味佳餚，有招牌焗龍蝦、西汁核桃蝦、金豬大拼盤、鮑汁圓蹄、蒸鱈魚等。每位來賓都收到世界日報整理成冊母親節專刊，將每一位母親專訪內容製作成一冊值得珍藏的讀物，讓大家了解這些好媽媽背後的故事。

其中一位受表彰的好媽媽尹永寧表示，參加當天的活動，「真的好開心。」