台灣之光 「ㄧ起ㄧ起」 奪LA Web Festival最佳劇情片

導演朱岩蘭（右二）與團隊。（本報記者╱攝影）

台灣女導演朱岩蘭歷時8年「一起一起/Cheer Together 」，3日參加好萊塢 國際第15屆豐年影展（LA Web Festival），在15部入圍 佳片中脫穎而出，獲得「最佳劇情片」獎。導演朱岩蘭及團隊上台領獎時，齊聲喊出「我們來自台灣，We come from TAIWAN！」。全場致以掌聲，獻給這位來自台灣的導演與團隊。

朱岩蘭表示，女性有溫柔與堅毅，有愛的女人最漂亮，也希望女性朋友加油。這部電影的觀眾年齡層很廣，不同年齡層看到的重點都不同，有人看到搞笑，有人看到熱血，有人看到友情和團隊，有人看到親情和愛情，每個人的人生經歷不同，若能透過本片找到不同的感動，及鼓舞自己再前進的力量，這就是她最大的成就感。

「一起一起/Cheer Together 」是翻拍、改編自耗時八年拍攝、國際影展得獎無數的記錄片「 老娘就要這麼活/Lala Every You」。「一起一起/Cheer Together 」影片導演朱岩蘭以自己的真實故事改編，以女性勵志為出發點，將失智和唐氏症議題融入劇情，希望藉大銀幕，讓更多人瞭解及認同。

影片中還有台灣啦啦隊真實比賽過程，悲喜交加又賺人熱淚 。曾是空姐也是啦啦隊長，並非電影科班出身的朱岩蘭，談到為何放棄空服工作，轉身成電影導演。她說，答案就在影片「一起一起/Cheer Together 」。大多數的電影從業人員，都有一項特質，那就是「熱情」。朱岩蘭說拍片需要極大的熱情，因為熱情，讓堅持變得容易，熱情，讓人生更有意義。

A1獅子會長張聖芬表示，該部電影已參加過12場影展，本次影展入圍3獎項，分別是成就獎、最佳劇情獎、最佳演員陣容獎。繼此前奪得國際11項大獎後，這次是影片勇奪的第12座獎項。