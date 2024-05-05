南加這些地方生活壓力大 存錢難度全美最高

圖為聖伯納汀諾市中心。（聖伯納汀諾市府）

眾所周知，洛杉磯 乃至整個加州 ，是全美居住成本最貴的區域之一。根據「富比世 顧問公司」(Forbes Advisor)的最新調查，南加州的一個大都會區，成為全美省錢難度最高的地方。

根據調查，河濱─聖伯納汀諾-安大略（Riverside-San Bernardino-Ontario）擊敗洛杉磯-長堤市-安那罕（Los Angeles-Long Beach-Anaheim），成為全美最難省錢的地方。在富比世分析的15個都會區中，河濱─聖伯納汀諾-安大略的債務收入比最高。內陸帝國的主要城市，近期難以支付日常開支的家庭佔40.12%、面臨糧食短缺的家庭有13.44%、收入至少一半用於租金的居民有29.71%。各項指標均在15個大都會區中排名前三。

洛杉磯-長堤市-安那罕排名第二，其住房支出佔收入百分比較高（略高於25%）。

洛杉磯及其周邊城市的居民，也面臨高債務水平。根據富比世顧問分析，洛杉磯及其周邊城市的「債務收入比」，在所有15個都市區中排名第四。截至2023年第三季度，洛杉磯都會區超過11%的家庭面臨糧食短缺，這一比例在美國排名第三，並且有超過三分之一的家庭，認為難以支付「日常開支」。

根據調查結果，在全國範圍內，加州被列為最難存錢的州，生活成本指數在美國排名第四。研究指出，住房是加州人的「主要消耗」，並補充「許多居民也為其他日常帳單，而苦苦掙扎」。

研究人員表示，加州報告難以支付日常家庭開支的居民比例，在全美排第六。根據人口普查局2024年1月和2月進行的一項調查，34.53%的加州家庭發現，支付前一周的常規開銷有些困難或非常困難。

富比世顧問公司稱，在昂貴地區削減生活成本的常見方法，包括在家做飯以盡量減少外出就餐、搬到較小的地方、尋求更便宜的出行方式，以及取消不再使用的會員資格等。