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洛警擊斃韓裔男 精神分裂持11吋長菜刀

洛杉磯訊
洛杉磯警方在韓國城開槍擊斃一名患有精神疾病、持刀威脅的40歲韓裔男子楊勇。（cbsla電視台）
洛杉磯警方在韓國城開槍擊斃一名患有精神疾病、持刀威脅的40歲韓裔男子楊勇。（cbsla電視台）

洛杉磯警方5月3日（週五）表示，警方在前一天於韓國城（Koreatown）開槍擊斃一名40歲的韓裔男子楊勇（Yong Yang）。據悉，楊勇生前曾被診斷患有精神分裂症及躁鬱症。在事件發生前，由於楊勇表現出不穩定及具有威脅性的行為，其父母曾向洛杉磯縣精神衛生局（DMH）尋求協助。

警方表示，當天上午約11時，他們接獲位於South Gramercy Place 400街區的求助電話，前往協助DMH官員根據5150號法案將楊勇拘留。警方抵達現場時，DMH官員已完成相關文書工作，準備將楊勇帶往附近的醫療機構接受為期72小時的評估和治療。值得注意的是，楊勇並非與父母同住。

警方在屋外與DMH官員會面後，基於現場情況決定請求增援，並通知DMH評估部門。事發現場至少出動了八輛警車。警方多次嘗試與楊勇溝通，勸說他離開住所，但遭到拒絕。

隨後，警方取得住所鑰匙並嘗試進入時，發現楊勇站在數英尺外的客廳，手持一把刀片長6吋、整體長11吋的大菜刀。當楊勇向警察走去時，警察開槍射擊。

楊勇被槍擊後，趕至現場的急救人員宣布其當場死亡。警方在現場回收了兇器，現場並無其他人員傷亡。目前，洛杉磯警察局尚未公布案件的進一步詳情。

洛杉磯 槍擊 韓裔

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