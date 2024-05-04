州參議員華裔候選人黃美蘭 衝刺11月大選
加州25區參議員華裔候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）4日舉行初選勝利後的首場義工大會，來自選區各地的義工和支持者聚集在巴沙迪那（Pasadena）的一處民宅造勢。黃美蘭表示，未來半年全力衝刺，力爭11月贏得決選為加州做貢獻。
（影音來源：記者張宏）
來自第25選區數十名選民4日聚集一起，黃美蘭表示，義工們有人來自聖蓋博谷，有人來自內陸帝國，她感謝大家的支持和幫助，未來幾個月她會繼續努力，但需要動員更多義工和積極推廣，來爭取更多選民。在第25選區共和黨人數佔比雖然不高，但是相信她的理念能吸引到非共和黨選民。
黃美蘭第一次參選參議員就在今年初選中獲得38.8%的選票，領先第二名候選人10%。作為第25選區五名候選人裡唯一的共和黨候選人，很多人看好她能在11月大選中取得勝利。黃美蘭也沒有因為初選勝利鬆懈，她表示，她核心競選理念依然是四個詞彙：愛（Love）、生命（Lives）、自由（Liberty）、法制（Law）。她做的一切都源自於愛，她熱愛自己的家，熱愛加州，所以她願意站出來為加州服務。同時生命是寶貴的，人人都有自由追求更好的生活，政府有義務為人民提供更安全的生活環境，這就需要擬定更好的法律，修正不好的法律。她的目標是讓加州重新變成一個人們嚮往和定居的地方。
談及她和對手佩瑞茲（Sasha Renee Perez）的差異，她表示，兩人最大的不同是世界觀的不同，她主張政府為選民服務，而不是強迫大家為營造所謂的完美世界做出犧牲。現在加州種種問題都是民主黨施政的後果，民主黨很多理念聽起來很好，但過於理想化，且試圖控制民眾，讓他們必須做什麼，甚至要犧牲一些人的利益，而這是不現實且無法長久的。
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