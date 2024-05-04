世報母親節感恩宴 美食歌舞難忘今朝

Live Oak 土風舞社表演「阿里山的姑娘」，以台灣原住民文化為靈感，傳達了對自然和生活的敬愛。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯世界日報社5月4日（周六）在羅斯密市（Rosemead）888海珍大酒樓舉辦「健康活力好媽媽」母親節 感恩午宴，吸引了200多名來賓參與。午宴的安排精彩紛呈，結合了美食、文化表演以及抽獎活動，為與會者提供一個表達對母親感恩之情的絕佳機會，同時也獻上難忘而溫馨的節日體驗。

在為12位好媽媽頒發獎狀後，午宴登場，來賓享用多道精選美食，包括焗龍蝦、西汁核桃 蝦、金豬大拼盤、鮑汁圓蹄及蒸鱈魚等。色香味型俱全，更蘊含了濃濃的節日祝福。與會者品嚐美食，感受節日氣氛，讓母親節的美好記憶透過味蕾延伸至心靈深處。

午宴的另一大亮點在於舞台表演節目的精彩紛呈。星工廠藝術學院的小朋友們帶來一系列充滿活力與青春氣息的表演，他們用熱情洋溢的K-pop舞蹈和整齊劃一的打鼓演出征服全場觀眾。儘管年紀尚小，這些小表演者們卻展現了驚人的舞台魅力和專業素養，贏得了在場觀眾的陣陣喝彩。

此外，一位小女孩更以其天籟般的嗓音演繹王菲的經典曲目「如願」，動人的歌聲令人如痴如醉。而Live Oak土風舞社帶來的「阿里山的姑娘」舞蹈則讓人感受到了濃郁的原住民 風情，舞者們身著色彩鮮艷的阿美族服飾，以優美而富有韻律的舞姿詮釋著原住民文化的獨特魅力。作為壓軸出場的國風變臉表演更是驚艷全場，其快速而巧妙的面部變換技巧令觀眾大開眼界。表演中，藝術家不僅展示高超的變臉技藝，還走向觀眾席與來賓們互動，這一段即興演出極大地增強了表演的觀賞性和參與感，也引發了一陣陣驚呼和喝彩，將午宴的氣氛推向高潮。