我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

美國人平均智商降至98 新罕州最聰明、內華達州最笨

世報母親節感恩宴 美食歌舞難忘今朝

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
Live Oak 土風舞社表演「阿里山的姑娘」，以台灣原住民文化為靈感，傳達了對自然和生活的敬愛。（記者張庭瑜/攝影）
Live Oak 土風舞社表演「阿里山的姑娘」，以台灣原住民文化為靈感，傳達了對自然和生活的敬愛。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯世界日報社5月4日（周六）在羅斯密市（Rosemead）888海珍大酒樓舉辦「健康活力好媽媽」母親節感恩午宴，吸引了200多名來賓參與。午宴的安排精彩紛呈，結合了美食、文化表演以及抽獎活動，為與會者提供一個表達對母親感恩之情的絕佳機會，同時也獻上難忘而溫馨的節日體驗。

在為12位好媽媽頒發獎狀後，午宴登場，來賓享用多道精選美食，包括焗龍蝦、西汁核桃蝦、金豬大拼盤、鮑汁圓蹄及蒸鱈魚等。色香味型俱全，更蘊含了濃濃的節日祝福。與會者品嚐美食，感受節日氣氛，讓母親節的美好記憶透過味蕾延伸至心靈深處。

午宴的另一大亮點在於舞台表演節目的精彩紛呈。星工廠藝術學院的小朋友們帶來一系列充滿活力與青春氣息的表演，他們用熱情洋溢的K-pop舞蹈和整齊劃一的打鼓演出征服全場觀眾。儘管年紀尚小，這些小表演者們卻展現了驚人的舞台魅力和專業素養，贏得了在場觀眾的陣陣喝彩。

此外，一位小女孩更以其天籟般的嗓音演繹王菲的經典曲目「如願」，動人的歌聲令人如痴如醉。而Live Oak土風舞社帶來的「阿里山的姑娘」舞蹈則讓人感受到了濃郁的原住民風情，舞者們身著色彩鮮艷的阿美族服飾，以優美而富有韻律的舞姿詮釋著原住民文化的獨特魅力。作為壓軸出場的國風變臉表演更是驚艷全場，其快速而巧妙的面部變換技巧令觀眾大開眼界。表演中，藝術家不僅展示高超的變臉技藝，還走向觀眾席與來賓們互動，這一段即興演出極大地增強了表演的觀賞性和參與感，也引發了一陣陣驚呼和喝彩，將午宴的氣氛推向高潮。

除了美食和表演之外，主辦方還為每一位來賓準備了豐盛的伴手禮袋，其中包括各種實用的生活用品。午宴期間還穿插了多輪抽獎環節，獎品包括破壁豆漿機、現金獎、滴雞精套裝、電動按摩椅墊等，每一次開獎都引發了現場一陣歡呼和尖叫。值得一提的是，抽中滴雞精套裝的江瑞瀛不僅上台領獎，並且抛磚引玉捐贈100元現金，增添了活動的溫馨氛圍，也彰顯了整場午宴的愛心基調。

兩名年幼孩子帶來的打鼓表演特別引人注目。這兩名小男孩雖然年紀尚小，身高與鼓架差不...
兩名年幼孩子帶來的打鼓表演特別引人注目。這兩名小男孩雖然年紀尚小，身高與鼓架差不多，但他們在舞台上展示的鼓技和台風之穩定，令在場的觀眾深感驚艷。（記者張庭瑜/攝影）
抽獎環節中，江瑞瀛不僅幸運地抽中了滴雞精套裝，還在領獎後，捐出100元現金獎，增...
抽獎環節中，江瑞瀛不僅幸運地抽中了滴雞精套裝，還在領獎後，捐出100元現金獎，增添了活動的溫馨氛圍。（記者張庭瑜/攝影）
眾被邀請將手輕輕放在藝術家的臉譜上，並在眾目睽睽之下，藝術家迅速地變換面具，令人...
眾被邀請將手輕輕放在藝術家的臉譜上，並在眾目睽睽之下，藝術家迅速地變換面具，令人瞠目結舌。這種近距離的互動不僅讓觀眾感受到變臉藝術的魔力。（記者張庭瑜/攝影）
江瑞瀛為抽中現金獎的親自頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
江瑞瀛為抽中現金獎的親自頒獎。（記者張庭瑜/攝影）
少年舞者們表演了Kpop舞蹈，剛柔相濟，結合了動感的音樂和充滿活力的舞步。（記者...
少年舞者們表演了Kpop舞蹈，剛柔相濟，結合了動感的音樂和充滿活力的舞步。（記者張庭瑜/攝影）
趙韻梅為幸運抽中現金獎的來賓頒發獎項。（記者張庭瑜/攝影）
趙韻梅為幸運抽中現金獎的來賓頒發獎項。（記者張庭瑜/攝影）
現場的來賓們紛紛拿出手機捕捉這些瞬息萬變的精彩表演瞬間。（記者張庭瑜/攝影）
現場的來賓們紛紛拿出手機捕捉這些瞬息萬變的精彩表演瞬間。（記者張庭瑜/攝影）

母親節 原住民 核桃

上一則

世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽

下一則

州參議員華裔候選人黃美蘭 衝刺11月大選

延伸閱讀

世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽

世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽
大華超市兒童繪畫比賽 獻給母親節的佳作

大華超市兒童繪畫比賽 獻給母親節的佳作
2024母親節限定 將溫馨獻給最愛的人

2024母親節限定 將溫馨獻給最愛的人
海之滴 母親節獻愛心優惠活動

海之滴 母親節獻愛心優惠活動
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
賴清德國宴菜色公布 融合台灣5大族群美食

賴清德國宴菜色公布 融合台灣5大族群美食

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07

超人氣

更多 >
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍
凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨
這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪