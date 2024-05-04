世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽

好媽媽們與洛杉磯世界日報社長于趾琴（左六），以及民選官員社團領袖大合影。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯世界日報 4日舉辦了「2024年健康活力好媽媽感恩午宴」，邀請了南加州 12位好媽媽與家人、親友一起慶祝母親節 ，多位民選官員為好媽媽們頒獎，並借助該活動表彰所有無私奉獻的母愛精神。午宴還安排有歌舞、變臉等娛樂表演，以及抽獎活動，佳賓和主人在溫馨、感恩的氛圍中，攜手迎接母親節的到來。

活動開啟後，洛杉磯世界日報社長于趾琴為好媽媽們送上了康乃馨。她說，非常高興看到大家齊聚一堂歡慶母親節，為母親們「致上我們最深的敬意。」母親節給了大家特別的機會一起歡慶，希望來賓們能在這個充滿愛的日子享受歡聚時光，特別感謝贊助商促成這項活動。

當天出席午宴的民選官員或其代表包括：國會議員趙美心的代表伍國慶，加州眾議員方樹強的代表賀文博（Jayson Hugh），聖蓋博市市長吳程遠，天普市市議員文尚承，他們分別為12位好媽媽和世界日報頒發賀狀，表彰世界日報舉辦母親節活動，弘揚母愛，敬老愛幼。蒙特利公園市市長黃泰平也出席了當天活動。縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）也為媽媽們和世界日報寄來了賀狀。

伍國慶說，他祝所有媽媽「母親節快樂。」他說，感謝世界日報為反對仇恨亞裔做出的傑出貢獻以及為社區提供新聞報導。聖蓋博市長吳程遠說，讓媽媽們居住在美好、安全的社區也是他施政目標之一。他祝大家母親節快樂，並感謝世界日報一直以來對聖蓋博市的關注和報導。

今年評選出的12位好媽媽，不僅教子有方，作育英才，她們不同的人生經歷也在多方面展示了女性力量之美。這12位好媽媽分別是108歲人瑞施冰娥（由其子施益夫代表），把平凡日子過得有滋有味的曾育娟，為孩子三遷居住地的朱若帝，在美發揚中醫事業的黃謝寶仲，培養了大法官的李掌珠，照顧兩個罕見病外孫20餘年的尹永寧，熱愛社區公益的鄭靜雯，在事業上為孩子樹立榜樣的會計師盛萍，在美國發揚茶文化的陳李淑娟，照顧好一家老小又練成馬拉松好手的龍周秀芳以及好媽媽Yoyo Li和趙浪。

當天的活動贊助商包括中心健保，于斌樞機安養院，羅省中華會館，中國信託銀行，美國客博士商業地產，世華工商婦女企管協會南加州分會，味全食品，Sunshine公司，佳音社，德成行，Gingi保養品及化妝品公司，優優劇團，「黑帶銀行家」蘇凱筠，排球之家。