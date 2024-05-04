大華超市兒童繪畫比賽 獻給母親節的佳作

大華超市母親節兒童繪畫比賽頒獎典禮，兒童組及少兒組獲獎者開心大合照。（主辦單位）

大華超級市場2024母親節 兒童繪畫比賽5月4日舉行頒獎典禮，各組別獲獎小選手們和家人齊聚大華 Eastvale 新分店，在主持人歡樂帶動下，現場洋溢喜悅時刻。

大華超市每年母親節前夕舉辦兒童繪畫比賽，旨在讓更多孩子發掘並展現他們的繪畫天賦，進而表達對母親的愛和感激之情。今年恰逢大華超市成立40週年，主辦單位特意將繪畫主題定為「與大華超市的世代美好回憶」，希望藉由孩子們的巧妙構思和精心設計，在畫紙上描繪出與媽媽和外婆一起在大華超市度過的快樂時光。

大華超市表示，每個孩子的心裡都有一顆美麗的種子，一抹淡彩加上一點創意，構成一個美麗的世界，更將每一份純真而美好的心靈擴散至社區和顧客，共創更多的美好瞬間。 歷時50天，自活動開始至報名截止，評審團共收到2000餘份來自不同年齡層的小朋友們提筆繪畫的參賽作品，每一件畫作都傳達出天真的童心，大膽的配色、豐富的想像力和巧妙的構思，盡顯參賽者的繪畫才華。

比賽分為4至8歲兒童組及9至13歲少年組，每個組別分別設置佳作獎、優勝獎、特優獎和冠軍獎四類獎項，由大華超市及眾贊助商分別給予相應的獎勵方式，以鼓勵孩子們的參賽熱情並感謝家長們的熱心支持。此次活動除南加 賽區之外，北加賽區和東岸賽區也在同天舉行了頒獎典禮。

本屆比賽評委會深感驚喜收到這麼多異彩紛呈的畫作，每一張獲獎作品都經過評委會細緻的品評，根據創意 、畫工、與主題關聯度來甄選獲獎作品。

在當日舉行的頒獎典禮活動中，得獎者手持作品登台領獎，台下家長們相機閃不停，為孩子們留下驕傲時刻。其中，參與過四屆比賽的Emma Liu及Jolina Jian分別說出心裡話獻給在場的媽媽：「祝母親節快樂」和「妳是我的貼心好友」。

今年大華超市為每個賽區都設置了豐富的獎品，南加州 、北加州、德州、東岸四大賽區產生224名獲獎者，其中每個賽區A組(4歲-8歲) 和B組(9歲-13歲）各產生28名得獎者，獎項分為特等獎三名，各得獎盃一座及大華禮卡一張（$500）；特優獎五名，各得獎盃一座及大華禮卡一張（$100）；優勝獎十名，各得獎盃一座及大華禮卡一張（$50）；佳作獎十名，各得獎盃一座及大華禮卡一張（$25）。