製冷設備噪音大擾民 蒙市30多戶投訴商家

居民張冰（右至左）、張老太太、郭房東簽名呼籲市府幫助協調解決噪音問題。（記者楊青/攝影）

因不堪商家製冷裝置噪音長期干擾，蒙特利公園市 30多戶華洋居民聯署投訴，要求市府協調解決問題。市長黃泰平4日在蘭利老人中心 上午召開公聽會，希望儘快協調商家與居民的利益衝突。市民除了反應連鎖商家的噪音太大干擾日常生活，也對社區公共治安每況愈下及警方反應效率太慢表示擔憂。

居民們反應，位於大西洋大道（Atlantic Blvd.）的大型連鎖商家Ralphs，一年多前更換大型製冷裝置發出的巨大噪音，24/7全天候對他們的日常生活造成影響，很多人夜不能寐。住家與超市一牆之隔斷的戶主張冰說，她和家人在當地安居樂業20多年，但現在已有兩間房子不能住人，因為實在太吵。她自己每天晚上睡覺都得戴耳塞，結果三叉神經痛，吃很多止痛藥，從5個月前已開始不得不使用藥物控制憂鬱症。

公寓正好處於超市製冷裝置下方的張太太表示，自己一年多來都需要服安眠藥才能睡覺，兒子是卡車司機，完全得不到很好休息。她家完全不能開窗，外面的噪音實在太大，看電視要開到最大音量才能勉強聽到。因為英文不好，她不知如何投訴，每天只能強忍度日。

位於製冷裝置附近的公寓房東郭太太當天抱病參加會議。她說，自己平常很少去公寓看，但在停車場就聽得到很大的機器運轉的聲音，她的房客投訴，一開窗就被噪音吵到頭昏，一些房客不堪噪音被迫搬家。

郭太太和張冰表示，她們從去年4月開始到蒙市市府投訴，可是一年多來沒有得到任何回應。張冰說，她也曾去Ralphs投訴，希望他們想辦法整改，但超市說，其他人都沒有問題，只有你有問題；另外人去商家投訴，也得到同樣回復。她說，先後到蒙市市府投訴了七、八次，市府說給需要時間去解決，但到現在一年多過去了，一點回音都沒有。

日裔居民Jobiraga則反應，蒙市治安每況愈下，是他在當地居住大半輩子所沒有見過了。幾周前他的鄰居兩度被人入室盜竊，第一次是闖空門，第二次是用第一次偷到的鑰匙再次入室盜竊，第二次盜竊主任當時正在屋裡，所幸沒人受傷。

Jobiraga表示，他在蒙市居住幾十年，太太從小就是蒙市居民，從來沒有看治安這麼壞。他不久前在蒙市的Walgreen買藥，看到一個舉止反常的人在店裡遊走，那男子突然氣勢洶洶對他大喊大叫「你看什麼？」他說，自己只是出門取藥，卻很擔心被對方衝過來揍一頓，「試想，如果是我太太和婦女遇到這種情況，真會不知所措」。他說，現在出門都會擔心家裡會發生什麼，有沒有人闖空門。他家雖然安裝了Ring安全監控，但一旦發生偷盜即便警方到場，為時已晚，他的鄰居就是這樣。