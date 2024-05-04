建中校友會園藝講座 農夫市集展售台灣水菓

農夫市集展售各種有機農產品、果樹苗、園藝用品及用具，部分義賣將捐贈台灣建國中學的學子。(橙僑中心)

建中南加州 校友會近日在橙縣 華僑文教服務中心舉園藝講座及農夫市集公益活動，邀請南加 州5位園藝達人分享蔬果植及環保園藝的心得，吸引近60位橙縣僑界綠手指踴躍參加，大家認真的聽講與交流，氣氛樂融融。

建中南加州校友會會長張虎開場致詞表示，很高興活動能匯聚眾多園藝愛好者，這次活動除邀請園藝達人精采開講，也有農夫市集義賣各種果苗、園藝用品及用具。部分義賣所得將捐贈給金磚計畫，作為台灣建國中學10位學生的獎助學金。

橙僑中心主任蕭蓓如、世華工商婦女企管協會南加州分會監事長暨僑務顧問鄭怡薇、僑務顧問張亦珍及曾昭華應邀出席當天活動。蕭蓓如致詞時說，感謝建中校友會特別為橙縣鄉親們邀請知名的園藝達人，分享如何在南加州培育台灣蔬果的獨到心得，讓僑界綠手指園藝取經收穫滿滿。同時也要感謝校友會心繫台灣，將農夫市集的部分義賣所得捐贈建中學弟獎助學金，跨海做公益。

當天主講人陣容堅強，于國慶介紹荷花、蓮花及菱角的種植，以及栽種蔬果的常見問題與要領。劉智仁講解如何善用蔬果皮及殘渣，來製作環保又好用的酵素液。除擅長拈花惹草、也專精養蜂的李立元，則分享養蜂及製作蜂王乳的實務經驗。

謙稱經當天在場其他園藝達人指點迷津，才入門蔬果種植的李小燕，解說居家有機蔬果種植的喜樂，以及以自種蔬果控制血糖的經驗，並提供現場僑民免費索取蔬果種子。壓軸主講人許希聖則總結環保與園藝相輔相成的秘訣。