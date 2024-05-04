建中校友會園藝講座 農夫市集展售台灣水菓
建中南加州校友會近日在橙縣華僑文教服務中心舉園藝講座及農夫市集公益活動，邀請南加州5位園藝達人分享蔬果植及環保園藝的心得，吸引近60位橙縣僑界綠手指踴躍參加，大家認真的聽講與交流，氣氛樂融融。
建中南加州校友會會長張虎開場致詞表示，很高興活動能匯聚眾多園藝愛好者，這次活動除邀請園藝達人精采開講，也有農夫市集義賣各種果苗、園藝用品及用具。部分義賣所得將捐贈給金磚計畫，作為台灣建國中學10位學生的獎助學金。
橙僑中心主任蕭蓓如、世華工商婦女企管協會南加州分會監事長暨僑務顧問鄭怡薇、僑務顧問張亦珍及曾昭華應邀出席當天活動。蕭蓓如致詞時說，感謝建中校友會特別為橙縣鄉親們邀請知名的園藝達人，分享如何在南加州培育台灣蔬果的獨到心得，讓僑界綠手指園藝取經收穫滿滿。同時也要感謝校友會心繫台灣，將農夫市集的部分義賣所得捐贈建中學弟獎助學金，跨海做公益。
當天主講人陣容堅強，于國慶介紹荷花、蓮花及菱角的種植，以及栽種蔬果的常見問題與要領。劉智仁講解如何善用蔬果皮及殘渣，來製作環保又好用的酵素液。除擅長拈花惹草、也專精養蜂的李立元，則分享養蜂及製作蜂王乳的實務經驗。
謙稱經當天在場其他園藝達人指點迷津，才入門蔬果種植的李小燕，解說居家有機蔬果種植的喜樂，以及以自種蔬果控制血糖的經驗，並提供現場僑民免費索取蔬果種子。壓軸主講人許希聖則總結環保與園藝相輔相成的秘訣。
當天在橙僑中心旁停車場舉行的農夫市集，10幾個攤位除了有機農產品之外，還有台灣芭樂、蓮霧、龍眼、荔枝、香椿等樹苗，以及各種花盆、花架等園藝器材及有機肥料，讓園藝愛好者滿載而歸。
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