偷渡船「盯上 」南加富人區 走線人翻欄直奔接應車

偷渡船停靠在新港灘的一個小碼頭後，數十非法移民翻欄杆跑向接應車。（KTLA電視台）

社群媒體上發布的一段影片顯示，一艘載有疑似非法移民 的船隻日前停靠在南加橙縣 富人區新港灘市（Newport Beach）。

視頻來源：X@OCLiberator，洛杉磯採訪中心後製

根據橙縣警長辦公室（Orange County Sheriff’s Office）表示，著陸事件發生在4月20日中午左右。根據社群平台X帳號OCLiberator分享的影片顯示，這艘超載的船隻停靠在新港灣（Newport Bay）的一個小碼頭後，大約有20人下船，他們翻過欄杆迅速逃離上岸。

警長辦公室表示，當警察出警時，所有人都已經離開了。

一名目擊者告訴KTLA電視台，當時幾輛車停在網球場附近，顯然在等待船隻抵達。喬湯普森(Joe Thompson)說，「我看到一輛廂型車停了下來，這群人跳進車里，然後車就開走了。 」

就在五天前，一段影片拍攝到一艘船隻在聖地牙哥卡爾斯巴（Carlsbad）的海灘衝上岸，險些撞到附近一名衝浪者，並卸下了大約十幾名疑似非法移民。

橙縣警察局警長引述政府統計數據稱，近年來加州海上偷渡 事件增加了一倍多，從2020年的308起增加到2023年的736起。當局呼籲修改州法和聯邦憲法，賦予執法部門更多權利阻止偷渡者入境。這些行動有時會以悲劇收場。2023年5月，兩艘疑似載有偷渡移民的船隻在聖地牙哥Black’s Beach附近翻覆，造成8人死亡。