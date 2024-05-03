加州南灣華人協會以拳會友 共慶世界太極日

美國加州南灣華人協會近日主辦南灣地區太極拳同好大聚會，以拳會友，共同慶祝2024年度「世界太極日」。（南灣華人協會提供）

美國加州 南灣華人 協會近日主辦太極拳同好大聚會，以拳會友，共同慶祝2024年度「世界太極日」。

源自中國的太極拳2020年12月列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄，每年4月的最後一個星期六，定為「世界太极日」。南灣華人協會4月26日相聚托倫斯市（Torrance）Charles H. Wilson公園，拳友們在總指揮沈曉雄、王薇和領隊Peter Yang、 Louis Huang、 Tom Chang、 Wing Wong和May Chan帶領下，齊練24式太極拳、42式太極拳、32式太極劍、 42式太極劍、功夫扇等。

拳友們動作整齊大方，收放自如，神態自然，一招一式，十分投入。志工攝影師Olivia全程跟拍。88歲的比爾老師在隊伍中穿梭，為大家拍照攝像，忙得不亦樂乎，他同時和大家分享長壽秘籍「多到戶外走走，認識新朋友，堅持打太極拳」。