南加電子商務論壇 促進各族裔交流學習商業寶典

劉傳雄主講的題目是「中美跨境電商: 趨勢與戰略」。(zoom截圖)

美國南加 州華人社團聯合會(南加華聯)走進大學學堂,日前在波莫那加州 州立工藝大學(Cal Poly Pomona)商學院課堂上,舉辦線上電子商務論壇,吸引不同族裔的大學生、企業家和專家學者近200人參加。美國教授專家聯合會和美國深圳商會共同主辦這次論壇。

南加華聯主席張勇表示,社團走進主流社會,分享公司案例和創業經驗,與多元化族裔互動,這是商學互相學習和交流的好機會,是一次非常有意義的活動。

論壇的主持人、南加華聯執行長林連介紹南加華聯的情況,她表示,目前有近190個社團組織成員,曾多次舉辦各種公益論壇,例如多元化與包容論壇、跨文化論壇、領導力論壇、學習與思考論壇等。

主講嘉賓包括花旗參批發商戚福旭和美國深圳商會的兩位理事劉博雄和張惠泉。其中劉博雄是阿里巴巴集團天貓國際美洲大區招商總監,他從事跨境電商 和中美跨境項目運營十餘年,就職於阿里巴巴集團和京東集團等中美頭部跨國企業,也曾以投資人身分介入中美兩地大健康和新消費賽道的多個項目。他主講的題目是「中美跨境電商: 趨勢與戰略」(US-China Cross Borders E-Commerce: Trends and Strategies)。他闡述跨境電商的歷史演變和未來走向,並以阿里巴巴為例,討論阿里的生態系統、全球發展戰略和對美國經濟的貢獻。

張惠泉是美國Memo e-commerce公司的創始人和首席執行長。他主講的題目是「我在美國TikTok上做電商」(My E-Commerce on TikTok in the U.S.),分享他們公司的經營方式包括直播、達人營銷和TikTok商店產品卡。

美國風雷集團的創始人和首席執行長馮燁也分享跨境電商物流管理的挑戰和機遇主題演講,探討跨境電商物流行業的競爭態勢和他的公司提出的解決方案。