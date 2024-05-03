希望之城骨髓移植感恩會 9歲華女與韓裔捐贈者相見歡

王添美（左）獻花給她的骨髓捐贈者文潔西卡（右），表達深深的感謝和敬意。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯著名癌症 治療醫院希望之城（City of Hope）5月3日（周五）舉辦了第48屆年度骨髓移植(BMT)實體聚會，這是疫情爆發後首次恢復大規模面對面的活動。多名接受移植的受益者、捐贈者及其家屬皆參加這一盛會，場面溫馨感人。其中，來自中國的九歲罹癌女童王添美與她的骨髓捐贈者24歲韓裔 姑娘文潔西卡（Jessica Mun）首次相見歡。

王添美自幼在希望之城兒童癌症中心接受治療，四歲時被診斷出患有帶有費城 染色體陽性的急性淋巴細胞白血病，經過2年半的化療後病情復發。由於王添美是家中獨女，唯一的希望就是骨髓移植手術，並於2022年8月接受了文潔西卡捐贈的骨髓。在整個治療過程中，希望之城的國際醫學中心（CIM）也為王家提供一定程度上的支持。而該中心也專為國際患者設立，提供包括語言協助、護理指導等全方位的個性化服務。王爸爸對此感激不盡，他表示，在治療中遇到困難時，CIM專業團隊為他們提供了實質幫助和情感支持。

文潔西卡坦言，當她得知自己與王添美配型成功時，完全沒想到有朝一日能夠與這個年幼的受贈者見面。她認為，骨髓捐贈的機會對許多人來說都非常難得，這也是她決定成為捐贈者的重要原因之一。對於那些可能猶豫是否參與骨髓捐贈的人們，文潔西卡表示不必過於擔心，因為捐贈的過程其實十分簡單。

文潔西卡表示，因自己從事的工作讓她經常接觸到已從親友處獲得骨髓捐贈的病人，同時偶爾也能看到一些無關人士志願捐贈的事蹟，這些都激勵著她去做同樣的事情。她認為，骨髓捐贈的機會對於許多人來說都非常難得，這也是她決定成為捐贈者的重要原因之一。

來自中國鄭州的王添美父母，為了給女兒尋求最好的醫療資源，舉家遠赴美國。在中國確診後，王添美的父母聯繫了希望之城的國際醫療中心，在工作人員的協助下，從最初的聯繫到順利抵達美國治療，僅用七天時間。這也讓他們對希望之城團隊的專業與高效印象深刻。

王添美的父母還對骨髓捐贈者文潔西卡表達了由衷的感激之情。王先生特別強調，文潔西卡的無私奉獻精神和對添美康復的持續關心讓他們全家感動不已。王先生更感性道，這一切都是上天的安排，是神讓文潔西卡出現在他們的生命中，拯救了他的女兒和整個家庭。