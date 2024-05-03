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治安惡化司機集體「病假」洛市20條公車綫滯後

記者楊青/即時報導
洛杉磯大都會公交捷運大巴司機3日集體「請病假（Sick-Out）」，造成當天上午將近20條綫路的大巴運營受到影響，班車時刻表嚴重延期。（記者楊青/攝影）
洛杉磯大都會公交捷運大巴司機3日集體「請病假（Sick-Out）」，造成當天上午將近20條綫路的大巴運營受到影響，班車時刻表嚴重延期。（記者楊青/攝影）

洛杉磯大都會公交捷運大巴司機3日集體「請病假（Sick-Out）」，造成當天上午將近20條線路的大巴運營受影響。告假司機表示，他們不能用自己的安全和生命冒險工作，因為最近洛杉磯大都會的公交越來越不安全。

洛杉磯大都會交通局表示，很多大巴司機3日同時請病假，明顯是故意所為。整個大都會區的公交大巴受到嚴重影響，由於人員短缺，部分公車線路可能會出現嚴重延誤。截至上午9點，受影響的線路包括18、45、53、66、70、81、106、108、110、111、115、134、180、206、212、246、251、487和720路。

洛杉磯大都會交通局3日發出聲明表示，大都會公交大巴乘客高占整個洛杉磯都會區公交捷運乘客的80%，這些乘客也是大都會交通局的運營命脈。交通局非常理解大巴司機以及他們的家人對近期發生的公交治安事件的恐懼，這些治安事件主要由未經治療的精神疾病患者和毒癮引發。聲明表示，交通局將加快改善公交捷運的安全環境，包括安裝隔離屏障，在公交大巴上部署安全和保安人員，防止威脅和襲擊，確保捷運司機和乘客安全。

洛杉磯大都會公交捷運系統近期發生了一系列襲擊公車司機的犯罪事件。4月13日，霍桑市一名30歲的男子涉嫌在Willowbrook地區的公交車上用刀子刺傷公車司機胸部，嫌犯Darnell Marshon Bray目前被洛杉磯縣地檢署指控謀殺未遂。根據警方調查，涉案男子當時上了大巴後，對正在開車的司機大喊大叫，最後動了刀子刺傷司機胸部。

此期間，洛杉磯大都會交通局運營的紅線地鐵也發生命案，一名婦女在車上被人刺死。

連續攻擊事件發生後，大都會交通局開始為數千輛公車上安裝防護欄，將司機區域與乘客區域分開，公交捷運系統其他的安全設置也在計劃升級中。交通局董事會4月29日通過決議，加速採購公車安全屏障，以應對突發的、意想不到的犯罪攻擊。2000輛公車都將安裝安全屏障。

大都會交通局同時向集體請假的司機們喊話，希望他們能夠體諒大局，比如洛杉磯地區很多弱勢人群嚴重依賴大巴交通。

洛杉磯大都會公交捷運大巴司機3日集體「請病假（Sick-Out）」，造成當天上午...
洛杉磯大都會公交捷運大巴司機3日集體「請病假（Sick-Out）」，造成當天上午將近20條綫路的大巴運營受到影響，班車正常時間嚴重延期。（記者楊青/攝影）
洛杉磯大都會公交捷運大巴司機3日集體「請病假（Sick-Out）」，造成當天上午...
洛杉磯大都會公交捷運大巴司機3日集體「請病假（Sick-Out）」，造成當天上午將近20條綫路的大巴運營受到影響，班車正常時間嚴重延期。（記者楊青/攝影）

大都會 洛杉磯 捷運

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