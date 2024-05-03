華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人 出借好市多 （Costco）會員卡引來警察抄家和被控三項罪名。蒙特利公園市（Monterey Park）華人楊先生一年前出於好心出借會員卡給一名新移民路人購買Apple 手錶，結果好市多報警，近日被警察抄家起訴，罪名是欺詐、偷盜和仿冒三項罪名。

蒙市居民楊先生4月某日人在家中坐，警察突然拿著搜查令到家搜查且將其逮捕。楊先生當場傻眼，他的律師鄧洪表示，檢方對其的起訴罪名是欺詐、偷盜和仿冒，楊先生對此一頭霧水，不知自己做錯了什麼? 後來根據檢方資料，才發現竟然是好市多報案，記錄顯示作為好市多會員的楊先生曾拿著一個Apple手錶來退貨，好市多退款後，又將該錶退給Apple公司，但Apple發現這個退貨是假貨，因此楊先生捲入了買真退假的詐欺事件。

鄧洪說，楊先生稱自己根本沒有買過Apple的手錶，何來退貨一說？後來各種回想才記起在一年前，他在好市多結帳排隊時，後面有一個自稱是中國大陸來的遊客找他借會員卡結帳，對方購買的是Apple手錶，並用現金支付給楊先生。楊先生當時覺得只是舉手之勞幫同胞，就將卡借給對方，且分開打印了收據。沒想到這個人後來不僅拿著收據去退貨，而且退得是假貨。楊先生好心沒好報，捲入欺詐官司。

雖然買錶和退錶的人都不是楊先生本人，但是收據上有楊先生的會員卡號碼，好市多只認會員卡，雖然楊先生不明白為什麼好市多在對方沒有出示會員卡就把商品給退掉了，但楊先生還是要承擔這次舉手之勞帶來的無妄之災，不僅被抄家還要支付保釋金，同時還面臨三項重罪指控。

鄧洪說，以前也遇到類似的案件，有人將公司的好市多會員卡借給別人，結果購物金額都算在卡主公司消費紀錄裡，但是在查稅時無法證明這些消費紀錄的源頭和用途，也無法用於抵稅。他提醒民眾不要輕易出借會員卡給他人，尤其是陌生人，如果對方用卡主會員卡消費做違法事情，記錄都會算在卡主名下。輕則會進入好市多退貨黑名單，重則會有查稅和詐欺的風險。