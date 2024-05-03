酒店爆結核病疫情１死９住院 長堤進入公衛緊急狀態

長堤市一家單間酒店爆發結核病疫情，導致1人死亡、9人住院，市衛生局宣布進入公共衛生緊急狀態。（abc7電視台）

據abc7電視台消息，洛杉磯縣長堤 市（Long Beach）一家單間酒店爆發結核病（tuberculosis）疫情 ，導致1人死亡、9人住院。市衛生局（The city Department of Health and Human Services）宣布當地進入公共衛生緊急狀態 ，以應對疫情。

官方表示，這一疫情主要影響特殊人群，這些群體通常面臨無家可歸、住房不安全、精神健康和藥物濫用問題，以及其他嚴重醫療條件，因此公眾被感染的風險相對較低。

截至4月29日，已確認共14例相關病例。市政府出於病患隱私考慮，拒絕透露疫情中心飯店的具體名稱。市衛生官員戴維斯博士（Anissa Davis）也宣布長堤市進入緊急狀態，預計這一決定將在5月7日（周二）獲得市議會的正式批准。

目前市政府正積極聯繫曾入住該飯店的民眾，衛生部門已確認約170名可能接觸者，並對他們進行篩檢。官員預計病例和接觸者的數量將進一步增加。

市政府也表示，被發現患有活動性結核病或潛伏性結核感染的人將得到治療。鑑於防控疫情所需的資源和努力超出日常範圍。宣布公共衛生緊急狀態將有助於衛生部門迅速獲得必要資源，並採取額外措施控制疫情擴散。