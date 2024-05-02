擋不住竊賊石塊砸門 造紙廠靠這招嚇退

洛縣 弗農市（Vernon）一家小型造紙廠，日前被竊賊用一塊大石塊砸碎玻璃門闖入偷竊，但廠內並無收銀機。

視頻來源：ABC電視台，洛杉磯 採訪中心後製

這起案件發生在4月28日（周日）下午5點後不久，地點是Leonis大道的Small Paper Co.造紙廠。監控畫面顯示，嫌犯身穿連帽衫，騎著電動滑板車靠近工廠。當意識到無法打開門後，他走到灌木叢附近，撿起一個大石塊藏在運動衫裡，隨後朝向玻璃門扔去，並開始用腳踢破玻璃。

這次闖入事件給工廠造成了價值數百美元的損失。業主戴安娜羅德里格斯（Diana Rodriguez）說，「這是一筆不必要的開支，特別是對於仍在努力維持生計的小企業而言」，「從購買350元的普通玻璃（在任何地方都會以同樣的方式破碎）到550元更耐用、更堅固、更厚的玻璃，這些都是不必要的成本。」

這家有著近40年歷史的造紙廠並不向公眾開放，裡面存放著大量紙張。羅德里格斯說，「廠內沒有收銀機或類似的東西。對於一些重型機械，即使竊賊試圖盜竊，他們也無法挪動。」

工廠內外各有五個監控攝像頭。玻璃破碎後，警報系統立即通知了業主。當警報系統響起時，嫌犯逃離現場，大約兩分鐘後，一輛帶有遮蓋車牌的黑色本田 車駛入車道，停留了一會後開走了。業主已向警方報案，但嫌犯仍在逃。

羅德里格斯表示，這類事件在該地區變得越來越常見，「希望警方能抓住這個人或周圍做這種事的人。」