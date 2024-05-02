親巴示威者轉戰警局 UCLA數百被捕者獲釋

數百人2日中午開始聚集在洛杉磯市警局前街。（李若提供）

洛杉磯縣警方（Los Angeles County Sheriff）2日上午，陸續釋放當天凌晨在洛杉磯加大 （UCLA）抗議活動中被逮捕的親巴學生和人士；與此同時，數百人士2日中午開始前往洛杉磯市警察局（LAPD），要求警方儘快釋放當天被捕的集會人員，至2日下午，聚集在洛杉磯市警察局前街的人群已增加至500至600人。親巴集會和抗議活動，從校園轉戰警察局。

洛杉磯縣警局2日上午11時開始陸續釋放當天凌晨4時左右在洛杉磯加大校園拒絕解散並與警方對峙的親巴抗議人群，大約有上百名被捕人員在兩個小時中陸續走出位於洛杉磯市中心的雙塔監獄 。幾乎每位獲釋者手上都拿著一張黃色單子。一名華人 學生向記者表示，這是法庭的出庭通知，告知稍後出庭應訊的時間和法庭地點。

雙塔監獄門前2日清早就出現了等待迎接釋放人員的長隊，他們中不少人是學生家長或親友。每一位獲釋人員在走出監獄警戒線時，都獲得人群歡呼。一位不具名的華人獲釋學生表示，他們的戰鬥還在繼續當中，不會停止。

在4月30日本周二深夜至5月1日凌晨持續三個小時的雙方衝突之後，包括洛杉磯縣、加州公路巡警、洛杉磯市以及校園警方聯合組成的執法隊，對洛杉磯加大校園的帳篷陣營展開了長達數小時的喊話但無效，警方2日凌晨2點左右開始強行驅散營地，拆除上百個帳篷，200多名拒絕解散並於警方對峙人士被捕，分別送往洛縣雙塔監獄和洛杉磯市警察局拘留中心。