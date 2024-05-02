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洛縣華人殺姪案量刑：史德運連續兩個終身監禁

洛杉磯訊
遇害少年林智崴（William Lin）和林騏安（Anthony Lin）兄弟的母校、亞凱迪亞高中學生沉痛悼念死於非命的林家同學。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）
遇害少年林智崴（William Lin）和林騏安（Anthony Lin）兄弟的母校、亞凱迪亞高中學生沉痛悼念死於非命的林家同學。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

備受洛杉磯華人社區矚目的史德運（Deyun Shi）殺人案，5月2日在阿罕布拉高等法院宣判，被告判處連續兩次終身監禁，且不得假釋。這個兇手曾在亞凱迪亞的住宅，野蠻殺害了其前妻的兩個未成年的姪子。

2016 年1 月22 日謀殺案，即殺害16歲的林智崴（William Lin）和15歲的林騏安（Anthony Lin）兄弟，當時哥哥在書房學習，弟弟正在睡覺，他們遭到了史德運的斷線鉗襲擊並喪命。高等法院主審法官賈里德·摩西（Jared Moses）稱這些殺戮是「令人震驚的野蠻行徑」。

今年3月陪審團裁定史德運殺人案兩項一級謀殺罪成立，還認定了多起謀殺的特殊情況指控，以及他個人使用致命武器斷線鉗的指控屬實。

陪審團還判定施犯有一項人身傷害罪，因為他在殺人前一天晚上在拉卡納達弗林特里奇用劈木斧襲擊了他當時的妻子。

偵辦此案的警探證實，史德運在得知妻子獲得了針對他的限制令並提起離婚訴訟後非常憤怒。檢方曾表示，史德運殺害兩名青少年是為了對分居妻子的家人進行「報復」，並稱他神志清醒，知道自己在做什麼。

案發當時，兩個男孩的父母前往醫院探望他們的姑姑、也就是史德運的妻子，直到襲擊發生後的第二天才發現兒子的屍體。

在陪審團作出裁決後，史德運的一名律師辯稱，她的當事人患有妄想症，並沒有預謀或蓄意發動攻擊。

但是，主審法官裁定史德運作案時神智清醒。因為他在殺人幾小時後，登上了一架飛往香港的單程航班，但在飛機降落後不久就被香港當局拘留。幾個月後，他被引渡到洛杉磯，接受多項指控的審判。

殘忍殺害兩個妻姪的史德運被判連續兩次終身監禁不得假釋。（洛縣警局）
殘忍殺害兩個妻姪的史德運被判連續兩次終身監禁不得假釋。（洛縣警局）

洛杉磯 香港 亞凱迪亞

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