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I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

南加數百司機被拒理賠 只因未答保險小問題

洛杉磯訊
南加居民Darconte發生交通事故，但被保險公司拒賠。（NBC4）
南加居民Darconte發生交通事故，但被保險公司拒賠。（NBC4）

南加數百名司機正在尋求集體訴訟，狀告National General汽車保險公司逃避索賠。車險公司拒賠的理由是，投保人沒有提供14歲以上所有家庭成員的信息；但車主認為，這是保險公司故意設計的漏洞，就是為了逃避賠償。

根據NBC4新聞，南加居民Jennifer Darconte在柯洛那市（Corona）夜間駕駛SUV車輛時，突然一隻動物衝到車的面前。Darconte下意識想要避開這只動物，她迅速調轉方向盤，但不幸撞上一根燈柱，造成車輛嚴重損壞。

事故發生後，Darconte趕緊給車險公司National General打電話，但她驚訝地發現，對方表示不會賠償，這輛2011年的GMC Yukon汽車已經撞毀，車主面臨1萬元損失。保險公司拒賠的理由是，Darconte第一次申請保險時，並沒有透露自己有一個14歲的兒子；Darconte認為14歲的兒子又不開車，為什麼需要告訴保險公司。但該公司不予接受，並且取消了客戶保單。National General的母公司Allstate在一份聲明中表示，車主Darconte的理賠申請經過全面審查後被拒絕。 

面對這樣的結果，Darconte無法接受，她說自己每個月都支付保險費，就是為了遭遇意外時可以獲得理賠，這才是保險的意義所在。但保險公司指出，要求車主提供所有家庭成員信息，包括不開車的青少年，這樣的情況並不罕見，以便保險公司能準確承保保單。

律師Justin King受理這起案件，他代表車主指出，這裡存在一個大問題，保險公司一開始並未要求車主提供這些信息，但在事故發生後，卻以這樣的理由拒絕支付成千上萬的索賠。

律師指出，National General保險公司的數字應用程式很不明確，只要求客戶列出所有司機的名單；但後來在理賠申請中，應用程序要求客戶確認，是否已披露所有14歲以上的家庭成員信息，這個問題會自動填寫「是」，客戶可能會感到困惑或沒有理解。King認為，「我唯一可以假設的是，保險公司故意為之。因為讓應用程序中的信息表達清晰明確，這非常容易，只需提出一個問題，要求客戶列出14歲以上的家庭成員就可以。」正因為故意為之的這個漏洞，讓保險公司可以不公平地拒絕索賠，為公司節省數百萬元。

律師正在起訴這家公司，有數百名客戶遇到同樣的情況，準備尋求集體訴訟。King指出，對於辛勤工作、努力支付房租維持生計的人們來說，保險公司的賠償是一筆巨額資金。如果被拒賠的話，這些人的生活會發生翻天覆地的變化。當事人車主 Darconte就是其中一員，車禍帶來的經濟損失，對家庭來說是毀滅性的，他們買不起另一輛車。

National General沒有回復媒體關於訴訟的電子郵件，法庭文件顯示，這家公司否認所有指控。

保險公司要求提供所有家庭成員信息，包括不開車的青少年。（NBC4）
保險公司要求提供所有家庭成員信息，包括不開車的青少年。（NBC4）

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