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世報母親節感恩午宴 好禮來就送 好獎等您贏

羅斯密市訊
為好媽媽以及現場來賓準備的伴手禮袋內容豐富（活動企劃中心製圖）
為好媽媽以及現場來賓準備的伴手禮袋內容豐富（活動企劃中心製圖）

母親節將至，如何向媽媽表達滿滿愛意，獲得一份難忘回憶？由世界日報洛杉磯社主辦的【2024母親節感恩午宴】為您提供最優選擇。

5月4日在羅斯密市（Rosemead）888海珍大酒樓舉辦的專場活動，現場除了精彩舞台表演、豐盛午餐外，每一位來賓來就送的超值伴手禮袋，以及內容豐富的抽獎獎品，定能讓攜全家參與的您收穫一份難忘的幸福回憶。

從上午11時至下午3時活動期間，現場將有變臉、舞蹈、擊鼓等精彩演出貫穿全場。每一位參與活動的嘉賓，還可獲得內容豐富的伴手禮袋。破壁豆漿機、百元現金獎、滴雞精精美套裝、電動按摩背椅等近20個豐富獎品，將從現場來賓中隨機抽取，中獎率超乎想像。

招牌焗龍蝦、西汁核桃蝦、金豬大拼盤、鮑汁圓蹄、蒸鱈魚......現場豐盛菜品，讓您的母親節美好體驗從舌尖傳遞到心裡。

活動時間：5月4日上午11時至下午3時。活動地點：888海珍大酒樓（8450 E Valley Blvd, Rosemead, CA 91770），活動現仍開放餐券購買，位置有限先到先得，預約電話323-268-4982，分機600。

現場抽獎獎品優質，中獎率高 （活動企劃中心製圖）
現場抽獎獎品優質，中獎率高 （活動企劃中心製圖）

母親節 核桃 洛杉磯

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