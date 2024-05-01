洛加大研究：醫治病患死亡率 男醫師比女醫師高

研究發現，接受女醫師診治的病人死亡率低於接受男醫師診治的病人。示意圖。（本報檔案照）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，洛杉磯加大 （UCLA ）22日發表在「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）上的一項研究顯示，與男醫師相比，由女醫師診治的病人在入院後幾天內死亡的機率更低，再次入院的機率也更低。女性病人的受益尤為明顯。

接受女醫師治療的女性患者的死亡率比接受男醫師治療的女性患者的死亡率低，分別為8.15%和8.38%。考慮到每年有數百萬美國人住院治療，這一差異在臨床上意義重大，相當於每420名患者中就有1人避免了死亡。

男性患者的獲益差異較小，但仍然可以衡量。由女醫師治療的男性患者的死亡率為 10.15%，而由男醫師治療的男性患者的死亡率為 10.23%。

病人再入院率在男女醫師上差異類似。

這項研究分析了近 78 萬名美國老年人的Medicare報銷記錄，這些人在 2016 年至 2019 年期間住院，並接受了住院醫師的治療。約59%的患者為女性，41%為男性，約有 31% 的患者接受了女醫師的治療。研究人員調查了患者自入院之日起 30 天的死亡率，以及自入院之日起 30 天的再入院率。

此前的研究發現，接受女性內科醫師治療的美國老年患者的死亡率低於接受男性內科醫師治療的患者。以前的研究更發現，女性醫師和男性醫師的行醫方式不同，女性醫師更有可能遵守臨床指南和循證行醫。

在此基礎上，新研究還考察了患者與醫師之間的性別一致性，例如，女性患者是否更受益於女醫師。

目前還不清楚患者，尤其是女性患者在女醫師的護理下能獲得更好療效的確切原因，但研究人員推測，這可能是因為女醫師與病人的溝通可能更好，而男醫師可能會低估女病人的病情和疼痛程度，從而導致治療延誤或不徹底。

該研究的資深作者、洛杉磯加大醫學和衛生政策副教授津川（Yusuke Tsugawa）說，對於患者來說，他們並不應該只根據性別來選擇醫師。他說，患者仍應考慮醫師的臨床經驗和與患者溝通的方式等因素。

他表示，要更多了解為什麼由女性醫師和男性醫師治療的患者的死亡率和再入院率會有所不同，還需要進一步研究，「如果能更好地了解其中的機制，就有可能採取干預措施來改善患者的治療效果，」他說。