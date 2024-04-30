南加男搶劫取款機 落網時在玩老虎機

2月1日，杭廷頓灘市的一位取款機維修工人和取款機遭到了搶劫。（Huntington Beach Police Department）

橙縣 杭廷頓灘（Huntington Beach）在今年2月份發生了自動取款機（ATM）搶劫案件，當時涉案的兩名嫌犯之一近日在南加 的一個賭場內被捕，被捕時正「玩得很開心」。

根據杭廷頓灘市警局在Instagram上的發文，這起取款機搶劫案件發生在2月1日，當時警方收到舉報表示，一名取款機維修人員遭遇了搶劫，同時，嫌犯盜走了ATM機器內的大量現金，隨後逃離了現場。儘管警察趕到現場時嫌犯已經無影無蹤，但警方仍設法鎖定了二人身分，並進行追捕。警局在發文裡附上了兩張圖片，一張是案發現場被「開膛破肚」的取款機，另一張是嫌犯在4月26日被逮捕時的照片。這名嫌犯被逮捕時正在河濱縣（Riverside County）的一家賭場賭博。

涉案人員有兩人，警方已經確認了兩人的身分，另一名嫌犯已因其他指控在另一個州的監獄 中被發現。警方目前尚未透露二名嫌犯的具體身份信息，但表示第二名嫌疑人被在賭場被發現時正「玩得不亦樂乎」。

警方在帖子中說，「他似乎是想碰碰運氣，但我們一出現，他的連勝就結束了。」該嫌疑人目前已被拘留。

警方在發文中表示了打擊犯罪的決心，帖子寫到「我們的訊息很明確，如果你在杭廷頓灘市犯罪，我們會找到你。也許不會立即實現，但我們會儘快找到你，並將你抓入我們的監獄。所以，在成為我們的下一位客人之前，請三思而後行。」