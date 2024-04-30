我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪法期間將舉行中法歐領導人三方會晤

踩「周子瑜道歉」舊傷？粉絲集資抗議志效影片

去年橙縣可負擔住房 數量創新政策鼓勵

記者朱敏梓/即時報導
橙縣爾灣的一處可負擔公寓。（The Alton Apartments）
橙縣爾灣的一處可負擔公寓。（The Alton Apartments）

2023年橙縣（Orange County）建造了1900多套可負擔住房（Affordable Housing），這是加州各市縣每年按收入水平報告住房產量六年來最高紀錄。不過專家仍表示，這個數量還是遠遠不夠。

自2018年以來，橙縣平均每年建造6800套住房，但只有不到15%是可負擔住房。目前加州法律要求各市縣制定各種收入水平的住房計劃，包括足夠的經濟適用房，南加州政府協會負責分配撥款，確定每個城市和縣應該計劃多少資金，以滿足該州未來的住房需求。如果未能制定分區和計劃來滿足住房分配，可能會導致失去對開發決策的部分控制權，並每月面臨高達60萬元的罰款。

根據數據統計，橙縣去年總共開發了6900套住房，其中數量最多的是聖塔安那（Santa Ana)的1113 棟，其次是爾灣（Irvine）的1368棟。倡導橙縣可負擔住房開發的非營利組織負責人Cesar Covarrubias表示，這些數字表明該縣正在蓬勃發展，但在許多領域，城市可以更好地利用政策來確保經濟適用房的發展。Covarrubias補充，城市在重新規劃房產時，應該從可負擔住房中獲取社區福利，並考慮制定法律，要求新的住房開發項目留出一定比例的經濟適用房。

目前，聖塔安那、爾灣、拉哈布拉（La Habra）和拉古那灘（Laguna Beach）等城市已經實施了這些法律，要求新的住房開發項目必須留出 4%至25%的單位以供可負擔住房或支付替代費用，然後可以用於支持城鎮其他地方的可負擔住房。在聖塔安那，該市被要求在2029年前規劃3137套住房，其中606套必須是極低收入住房。該市還規劃中等收入以上住房3487套，遠超過州府規定的1624套目標。聖塔安那規劃部經理 Ali Pezeshkpour表示，隨著更多項目的開展，低收入和極低收入家庭的住房數量應該會增加。

儘管城市正在努力滿足國家的要求並鼓勵更實惠的開發，但目前建造單位仍面臨許多挑戰。專家表示，高昂的建築成本，加上高利率和不斷上漲的保險費用，只會突出建造人們負擔得起的新房子的矛盾。爾灣市住房經理布洛克(Keri Bullock)表示，「利率已經嚇跑了通常可以使用的許多融資選擇，我們目前正在做的就是為利率下降做好準備，以便能夠再次採取行動。我們正在準備土地、專案和融資方案，以及當財務可行時重新進入建築市場。」

此外，可負擔住房建設的另一個障礙是可能的反對聲音。聖塔安那規劃經理 Ali Pezeshkpour說，解決社區阻力的方法是讓居民參與規劃過程，以表明負擔得起的開發案可以改善社區。

在橙縣，一個四口之家的年收入中位數為12萬7800元，想要獲得低收入住房資格，一個四口之家的年收入最高可達11萬4800元，即個人年收入最高8萬400元。

低收入 橙縣 加州

上一則

洛縣列車與巴士相撞 多人受傷送醫

延伸閱讀

洛縣檢察長候選人霍克曼會鄭博仁討論社區治安

洛縣檢察長候選人霍克曼會鄭博仁討論社區治安
加州1元硬幣設計徵稿招來反譏 社媒列舉遊民帳篷、毒品

加州1元硬幣設計徵稿招來反譏 社媒列舉遊民帳篷、毒品
加州徵求1元硬幣設計 「腦洞大開」 有人放上口罩符號 　

加州徵求1元硬幣設計 「腦洞大開」 有人放上口罩符號 　
加油站設充電站 占比達兩成

加油站設充電站 占比達兩成
這些「開腦洞」圖案鑄在加州一元硬幣上　你會想收藏嗎　

這些「開腦洞」圖案鑄在加州一元硬幣上　你會想收藏嗎　
橙縣路怒槍殺男童案 台裔女從犯獲刑4年

橙縣路怒槍殺男童案 台裔女從犯獲刑4年

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

2024-04-24 02:19
堂吃無需小費，南加餐廳用這妙招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

2024-04-25 15:15
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
Metro公車上的乘客有不少。（張先生提供）

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

2024-04-26 02:20

超人氣

更多 >
女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

神秘透明生物 大量出現南加海岸 專家：千萬別碰

神秘透明生物 大量出現南加海岸 專家：千萬別碰
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所