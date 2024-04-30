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洛縣列車與巴士相撞 多人受傷送醫

洛杉磯訊
洛杉磯博覽公園地區一列地鐵列車與南加大巴士相撞，造成多人受傷，警方正調查事故原因。。（abc7電視台）
洛杉磯博覽公園地區一列地鐵列車與南加大巴士相撞，造成多人受傷，警方正調查事故原因。。（abc7電視台）

4月30日（週二）在洛杉磯博覽公園地區（Exposition Park Area），一列載有約30名乘客的地鐵列車與一輛載有3名乘客的南加州大學（University of Southern California）巴士發生碰撞，導致多人受傷。

據洛杉磯消防局（Los Angeles Fire Department）報告指出，事故發生在上午約11時54分，地點位於博覽會路（Exposition Boulevard）。消防官員表示，地鐵列車上的3名乘客傷勢較輕，已被送往醫院治療。此外，約有12人需要送醫。而根據AIR7 HD新聞直升機的空中畫面顯示，巴士前端遭受嚴重損毀。現場一名女乘客在救護車上也談起自己的驚駭經歷，表示她從座位上摔到另一個座位，造成身體左側極度疼痛。另一名目擊者則見到一名男乘客步履蹣跚地離開現場，並因疼痛需要救護車協助。

由於受到事故影響，目前警方已在菲格羅亞街（Figueroa）和比爾羅伯遜巷（Bill Robertson Lane）之間的路段實施雙向交通管制，以便調查事故原因並清理現場。目前相關部門正在進行進一步調查，以釐清事故的具體原因。

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