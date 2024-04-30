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南加UCR、Cal Poly校園支持巴勒斯坦示威

河濱訊
UCR校區爆發支持巴勒斯坦示威活動。(社交媒體海報)
UCR校區爆發支持巴勒斯坦示威活動。(社交媒體海報)

日前全美及南加州部分大學校區發起支持巴勒斯坦的學生示威活動，河濱加州大學（UCR）和波莫那加州州立理工大學（Cal Poly Pomona）的一些學生相繼加入。

河濱加大的學生組織者聲稱，他們的示威活動才剛剛開始，抗議學生29日（周一）在校區內搭起營地，稱為Gaza Solidarity Encampment。UCR高年級學生Hibah Nassar表示，「我們從第一天開始就有比預期更多的參與者，我們預計參與者會持續增加。」

UCR示威活動由「正義支持巴勒斯坦學生」組織發起，該組織呼籲大學切斷與從事巴勒斯坦佔領、種族隔離和種族滅絕的公司的聯繫，還提出了對大學的一系列要求，包括披露有關投資和資金的信息等。

與此同時，波莫那州立理工大學約200名學生示威者們也在校園內行動，他們手持標語牌和巴勒斯坦國旗，有的學生還戴著巴勒斯坦頭巾。社交媒體上傳遞著抗議的帖子，呼籲校園社區加入示威行動。在示威過程中，學生們高喊口號，如「披露真相、撤軍、我們不會停止！」

抗議者進入學生活動中心後，有的人登上樓梯，向人群表達了他們對校方訴求，包括切斷與以色列大學的學術聯繫，要求停火，並要求校方與洛克希德·馬丁和波音公司的交流關係結束。

波莫那加州州立理工大學的聲明表示，該校支持言論自由和和平集會的權利，並要求抗議參與者尊重他人。

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