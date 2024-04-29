房租有彈性 用兩招跟房東議價

隨著南加州一些城市租金下降，現在可能是向房東要求減租的時機。（KTLA 5電視台）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，隨著南加州部分城市租金 下降，對這個大多數居民支付租金超過收入三分之一的地區來說，現在可能是向房東 要求降租的好時機。租賃專家，「關於租房你需知道的一切但不知道要問」（Everything You Need to Know About Renting But Didn’t Know to Ask）一書作者波多（Jonas Bordo）說，「降低租金是可能的，但90%租戶從未提出過。」

他說，房東不會一開始主動降租，而許多租戶認為租金是固定的，但事實上他們每月支付的費用是可彈性調整。波多說，「首先你要知道，房東並非設定租金者，租金是由市場決定，房東的工作是試圖弄清市場租金，而租戶對租賃物件真正租金最好要有更多的認識。」

他建議租戶可在租約到期前60天，在社區附近找到可比較的單位，若價格更低，可向房東提出。波多表示，在某些情況下，房東會匹配價格或不增加租金，以避免租戶搬遷帶來的額外費用。

他的另一建議是「簽署一分更長的租約，若這對租戶有意義的話，因更長的租約對房東來說較有價值，但有時你可鎖定現有的租金費率，幾年內不漲租。」此外他補充，租戶還可能有更多機會，在新開發的租賃物件中支付較少租金，因隨著新開發的公寓空置率高，建商成本愈高。

對從房東處租屋的人來說，替房東維護，包括草坪或修復小問題，也可替房東增加很多價值。Apartmentlist.com的薩爾維亞蒂（Christopher Salviati）認為，現在是租戶市場，因過去一年租賃市場降溫。「我們觀察整個地鐵 都會區，租金比去年同期下降1.5%」他說，「這是相當溫和的下降趨勢，但市場相較更為疲軟，租屋者在市場上立足點比過去更多。」