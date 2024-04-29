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時隔6年 南加輔大校友會年會圓滿舉行

本報記者/洛杉磯即時報導
國會議員趙美心（中）頒發感謝狀。（本報記者/攝影）
國會議員趙美心（中）頒發感謝狀。（本報記者/攝影）

加州輔仁大學校友會28日晚，在聖蓋博希爾頓飯店成功舉辦第47屆年會；時隔6年後再度舉辦，吸引幾百名來自輔仁大學的校友、民選官員、社團代表共襄盛舉。

年會開始前，LAmingo樂團獻上演奏，歌曲讓在場的校友們，仿佛回到在學校的美好時光。接著由「大專盃」歌唱大賽冠軍的Dinner Show表演，他們帶來一系列金曲，現場氣氛熱烈，觀眾跟著一起舞動和哼唱。

大鼓表演「旗開得勝」正式拉開校友會年會的序幕，年會由主持人郭文斌和游蕙綾主持。輔大南加州校友會2023年會長李建德表示，他從2020年接任到2023年卸任，是該會有史以來任期最久的會長，雖然已辦過許多活動，但已有6年未辦年會，非常歡迎大家來參加。這個年會也是他和監事長的畢業典禮，同時祝願下一任會長和監事長，能夠帶領校友會再創高峰。2023年監事長陳玲華也表達對未來的期待。

經文處處長紀飲耀表示，很高興能看到在輔大校友支持下，輔大醫院的成立，這造福台灣醫學界，感謝輔大校友們對中華民國的貢獻。紀飲耀帶來感謝狀，感謝輔大校友們在社會各界的貢獻。聯邦眾議員趙美心、聖蓋博市市長吳程遠和市議員丁言愉也向輔大校友會頒發感謝狀。

隨後，在紀欽耀的主持和見證下，新舊會長、監事長正式交棒，唐冠軍擔任2024年度校友會會長，孫華翊擔任監事長，林光義任副監事長。新任會長及監事長表示，將再接再厲，聯繫南加州校友，舉辦更多活動，讓校友會繼續發光發熱，再創高峰。輔仁大學各院系師長校友，在現場留下了珍貴的大合照。

晚會期間，賓客們共同享用豐盛晚餐，並有精彩舞蹈表演和卡拉OK舞會，更有包括華航台北-洛杉磯機票、電視機、紅包及禮品卡等豐厚獎品，讓大家共度歡樂時光。

當天眾多嘉賓齊聚一堂，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀飲耀、聯邦眾議員趙美心、中華民國總統府國策顧問田詒鴻、僑務諮詢委員張自豪、聖蓋博市市長吳程遠和市議員丁言愉、世界日報社長于趾琴、南加州中國大專院校聯合校友會會長吳典龍等。

聖蓋博市市長吳程遠（左四）和市議員丁言愉（左五）頒發感謝狀。（本報記者/攝影）
聖蓋博市市長吳程遠（左四）和市議員丁言愉（左五）頒發感謝狀。（本報記者/攝影）
輔仁大學各院系師長校友大合照。（本報記者/攝影）
輔仁大學各院系師長校友大合照。（本報記者/攝影）
大鼓表演「旗開得勝」拉開年會序幕。（本報記者/攝影）
大鼓表演「旗開得勝」拉開年會序幕。（本報記者/攝影）
在紀欽耀處長（中）的主持和見證下，2023年會長李建德（左）與新會長唐冠軍進行交...
在紀欽耀處長（中）的主持和見證下，2023年會長李建德（左）與新會長唐冠軍進行交接。（本報記者/攝影）

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