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河濱加大研究 體形越大 越容易患癌症

河濱訊
UCR通過研究狗，發現單一物種體形越大，越容易患上癌症。（UCR）
UCR通過研究狗，發現單一物種體形越大，越容易患上癌症。（UCR）

河濱加大（UCR）一項研究結果顯示，在人類中，高個子比矮個子更容易患癌症。每增加10厘米身高，患癌風險就會增加約10％。不過狗卻不一樣，體形最大狗的患癌機率，不是最高。

這篇研究論文近日發表在「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊上。該研究認為，體型是患癌的一個風險因素，但僅當考量單一物種的大、小差異時，才是如此。

研究指出，細胞在分裂並自身複製時，常常會產生錯誤或突變。更大和那些生存時間更長的動物，擁有更多細胞，以及更長壽命。在此期間，這些細胞會進行相應的更多分裂。根據多階段模型，這意味著這些細胞有更多機會演變成癌症。

UCR進化生物學家和研究作者紐尼（Leonard Nunney）表示，「那麼，就會有疑問，為何人類不會比老鼠患上更多癌症？」研究表明，動物避免患癌症的能力，隨著物種的大小增加而增強。他指出，預防癌症是一種演化出的特徵，因此，鯨魚會比老鼠擁有更多預防癌症的方法。

不過單一物種的體形差異，就有不同結論。紐尼說，對人類的研究顯示，高個子比矮個子更容易患癌症。每增加10厘米身高，患癌風險就會增加約10％。

為更深入研究該風險因素，紐尼需要一個體型差異更大的物種。紐尼表示，「在狗身上進行這項測試更好，因為可以將一隻小型的吉娃娃，與一隻大丹犬進行比較。這是一個35倍的大小差異。」

透過三個不同的數據調查狗的死亡率，紐尼發現最小的狗，患癌死亡機率約為10％。相比之下，許多相對較大的狗，如緬甸山犬，患癌症死亡的機率超過40％。

不過狗與人還是有區別，研究同時發現，體形大的狗雖然相比小狗，罹患癌症風險更高；但體形最大的狗，罹患癌症的機率，卻低於普通大狗。

癌症 緬甸 皇家

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