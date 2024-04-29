恐危害兒童健康 洛杉磯港查獲2296件中國進口商品

美國海關和邊境保護局查獲來自中國的安全違法進口商品。（CBP提供）

美國海關和邊境保護局（CBP ）29日指出，查獲2296件來自中國的違法進口商品，包括自閉症平衡椅、嬰兒換尿布台、嬰兒/兒童梯凳和字母 神秘盒玩具等，估計價值為7萬9696美元。這些商品因不符合美國兒童安全標準，進口商將面臨指控。

CBP表示，他們是今年1月底和2月初攔截這些來自中國的不合格商品，包括96輛嬰兒學步車、216張自閉症平衡椅、492張嬰兒換尿布台、196張嬰兒/兒童梯凳和1296個字母神秘盒玩具，這些商品分四批從中國港口輸出。

CBP指出，海關在檢查中發現，有可疑物品隱藏在合法貨物中。選取部分商品送至美國消費品安全委員會檢查後，調查員確認這些商品違反美國的兒童安全標準。

其中嬰兒學步車缺乏消費者註冊、兒童產品證書和追蹤標籤。自閉症平衡椅違反「消費品安全法」。尿布台被發現違反嬰兒尿布產品安全標準、消費者註冊、兒童產品證書和追蹤標籤要求。嬰兒/兒童踏凳，缺乏所需的兒童產品證書和追蹤標籤。數字玩具不符合美國小零件安全要求，違反「聯邦危險物質法」。

CBP洛杉磯港 總監Cheryl Davies表示，這些商品可能對美國兒童造成傷害，海關嚴防非法進口、違反美國安全標準的產品。

美國消費品安全委員會進口監視辦公室（EXIS）主任Jim Joholske表示，兒童產品有聯邦安全標準和認證要求，這些標準是保護兒童安全的基本。來自任何國家和地區的進口商品，都要遵守這些標準。