南加海華音樂季回歸 17合唱團大展歌喉

「海華音樂季」南加州合唱團聯合演唱會27日盛大登場，來自南加州17支合唱勁旅、600多位音樂人和歌唱愛好者大展歌喉。（記者楊青/攝影）

「海華音樂季」南加 州合唱團聯合演唱會27日盛大回歸，來自南加州 17支合唱勁旅、600多位音樂人和歌唱愛好者大展歌喉，上千觀眾大飽耳福，台上台下共同演繹2024年南加僑界年度音樂盛宴。

鮑爾溫公園市表演中心演唱會會場一整天座無虛席。海華基金會暨聯合演唱會會長彭美杏表示，今年是海華音樂季第35屆南加合唱團聯合演唱會音樂節，17個合唱團來自洛杉磯 縣、橙縣和河濱縣，600多位歌唱團員最北來自亞凱迪亞等山腳地區，南至爾灣，西至聖費南度谷，東至奇諾，音樂和歌唱將五湖四海的大家聚在一起，共度春暖花開的愉快周末。

聯邦眾議員趙美心、台北經文處處長紀欽耀及夫人、洛僑中心副主任方瓊逸、羅省中華會館主席李金生、僑務委員廖美華、李健民、諮詢委員遲景林、劉煥君、楊家淦、謝傳佐以及加台聯會長王竹青、大專校友會會長吳典龍、客家會長黃永鉅等應邀參加開幕式。趙美心感謝「海華音樂季」35年來用音樂將大家凝聚起來，帶給民眾視聽美和音樂藝術享受。

當天的演唱會分為上午和下午兩場，17支合唱團輪番上陣，好歌連台。西洋紅演唱了《萱草花》、《月色清明舞婆娑》；瑞聲演唱《春風十萬里》、《雪花的快樂》；吾風合聲演唱《甜蜜》、《茶生》、《Vox》；台大校友演唱《City of Stars》、《菊花臺》；LA女聲樂坊演唱《向雲端》、《萬水千山總是情》；洛杉磯男聲演唱《傳奇》、《羅大佑組曲》；聽竹女聲演唱《無言花》；大內歌者演唱《Open Our Eyes》；愛之聲演唱《我住長江頭》、《慾說還休》；華聲演唱《Von Guten Machten》、《行旅》；華藝演唱《南屏晚鐘》；陽光演唱《浮雲遊子》；大專校友演唱《Sunrise Sunset》；幅智讚頌演唱《生命協奏曲》；華夏演唱《花又落》；洛聲演唱《Africa》、華音演唱《外婆的澎湖灣》等，國、台、越、英多語以及風格各異的演唱，令臺下觀眾如癡如醉，掌聲不斷。