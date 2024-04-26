美西台美人夏令會7月洛城舉行 探討台美社區議題

2024美國西部台美人夏令會將於7月12至14日在洛杉磯舉行，並舉辦「新世代活動」及「一邊一國台海和平青年論壇」等創新活動。（記者張庭瑜/攝影）

2024 美西台美人夏令會26日在大洛杉磯 台灣會館舉辦記者會，宣布7月12日至14日在洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）DoubleTree飯店舉辦為期三天兩夜夏令會，本次以「投資台美人、增值挺台美」為主題，邀請40多位台灣知名講者及各領域的台僑名人現身說法，共同探討台灣、台美關係及台美人社區的重大議題。

美西台美人夏令會是西岸最重要的年度台派僑團活動，擁有近40年歷史。此次夏令會匯集了眾多台灣及台美人社區的精英，透過他們的發表與分享，參與者將能更深入地認識台灣，了解台美關係的發展現況，以及台美人社區所面臨的重要議題。

2024美西台美人夏令會主席兼總召集人吳兆峯表示，本屆夏令會的最大亮點在於邀請到超過40位各領域的優秀講者，打破以往20多位的紀錄，其中包括職業運動員、聯邦官員、台灣政要及藝文人才等，如二二八事件 紀念基金會的藍士博執行長、大洛杉磯台灣會館執行長林榮松醫師、聯邦調查局（FBI）專題講解中共的「跨國鎮壓」及對社區的影響、前洛杉磯湖人隊社區關係主管及現任國際體育經紀公司KIN Partners籃球部主任Jason McDevitt、新任FAPA執行長蕭喬勻、全美台灣同鄉會會長陳桂鈴、信用卡點數達人網紅老狐狸、高雄立委黃捷等人。

另一項創舉是首次在西岸舉辦「新世代活動」(Taiwanese American Next Generation, TEN)，針對5至13歲兒童規劃為期兩天的台語文、客語、華語課程、舞蹈及製作台灣點心等娛樂體驗，讓年輕家長能同時參與大會並讓孩子接受安親服務。此外，夏令會還將首創「一邊一國台海和平青年論壇」，邀請中國、香港、台灣及國際社會的挺台獨青年，以建設性方式探討兩岸和平與「一邊一國」的終極目標。考量多數與會者來自外州，大會特別規劃「海洋精神」與「山林古堡」兩條會後行程，不僅探訪雷根圖書館 、尼克森圖書館等與台美關係密切相關的景點，還安排前往曾於二戰時期遠征台灣海域的USS Iowa紀念館參觀。吳兆峯呼籲西岸僑胞把握機會，踴躍報名參加，報名時間預計於4月底開放至5月22日截止。