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洛杉磯高速擦撞演武打 父子兵對陣中年男

洛杉磯訊
一對父子在洛杉磯高速和一名中年男子發生路怒鬥毆事件。（KTLA電視台）
一對父子在洛杉磯高速和一名中年男子發生路怒鬥毆事件。（KTLA電視台）

本周早些時候，在繁忙的洛杉磯高速路上發生了一起涉及三人的路怒鬥毆事件。

影音來源：KTLA電視台，洛杉磯採訪中心後製

蒂亞戈奧利維拉（Thiago Oliveira）記錄了這起路怒事件，他告訴KTLA電視台，這起事件發生在4月23日（周二）下午2點左右，地點在亞當斯-諾曼底社區（Adams-Normandie neighborhood）諾曼底大道（Normandie Avenue）附近的10號公路上。

奧利維拉，「當時我遇到交通堵塞，看見一對父子正在與一名中年男子打架。」

影片顯示，該中年男子被一個人抱住，而另一個人則瘋狂攻擊他的臉，男子中途掙脫轉身，並向其中一名男子猛烈揮拳，旁邊一名女子疑似在勸阻這場鬥毆。

奧利維拉表示，當他停止錄製以試圖緩和事態時，雙方決定回到自己的車裡開車離開，並告訴當事人，「要麼報警，要麼離開，因為我們後面有100輛車。」

奧利維拉表示，這場鬥毆是因為父子倆的皮卡車撞凹了男子的保險桿而引發的。目擊者稱，這對父子否認事故是他們的錯。

奧利維拉說，「沒有人受傷，因為他們並不擅於打架」，目前尚不清楚當局是否調查該事件或是否逮捕了任何人。

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