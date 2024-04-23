租客預付幾倍押金 南加華人房東反被騙

對方要求Jason購買蘋果禮卡。（受訪者提供）

網絡詐騙招數層出不窮，近日南加州 的一位華人房東 Jason就遇到了一個詐騙新招數，對方自稱是誠心租房的租客，並且即刻寄來了多於租金幾倍的支票 。然而，則是一個精心設計的騙局，利用房東的同情心，詐騙了2300元。

Jason回憶道，不久前，他想要出租一個房間，在網路發布招租貼。沒過幾天有一名男子用郵件聯繫他，稱他在歐洲的姪女將搬到南加州，有意租下這個房間。由於時差的原因，他先和Jason聯繫，預定房間，之後姪女將會和房東直接聯繫。隨後，Jason收到了來自該男子的姪女楊女士的郵件，對方說想要租房並可以先支付押金。

Jason出租的房間月租幾百元，而楊女士竟然十分爽快地表示，可以先委託自己的叔叔寄來3000多元支票，就當是預定房間的押金。沒過幾天，Jason就收到了該支票，當時他將信將疑去銀行嘗試存支票。根據Jason的說法，他辦理手續之後，詢問銀行櫃員支票是否存進了帳戶？櫃員回覆「帳戶裡有錢，你用吧。」Jason說，當時櫃員的話讓他相信了支票的真實性，但是事後回想才發現，櫃員說的話含糊其辭，沒有直接回答他的問題。之後他又在手機銀行中查詢了一次，支票顯示存入了帳戶，但還在「pending」（未定）中。

奇怪的是，幾天後，楊女士發來郵件，稱她的媽媽生病住院了，因此前幾天沒有回復郵件，並告訴Jason可能要晚些時候入住。楊女士還說，她要先將一些家具寄過來，請他幫忙墊付運費，理由是她之前寄來的支票比租金多了好幾倍，一部分就是搬家費用。由於支票的真實性，再加之對方看起來很有誠意，Jason用Zelle給她陸續轉了兩次，金額都是幾百元。

又過了幾天，楊女士的叔叔再次登場，他發短信給Jason，稱姪女楊女士的媽媽過世了，現在需要用錢，問Jason是否能夠再轉帳800元。但是這一次，由於對方帳戶顯示有問題，Jason的轉帳並未成功。這時對方說，Jason可以用購買蘋果（Apple）品牌禮卡的方式轉錢，只需要將禮卡的卡號發送即可。Jason便前往CVS等商店購買了幾張禮卡，發送給了對方。

Jason說，就在發送禮卡的當天，他打開手機銀行準備看下支票是否還在「pending」狀態，卻發現該支票已退票，從帳戶中消失了。他意識到了這應該是一個詐騙事件，他憤怒地發給對方「你這個騙子，支票退票了」，對方竟還淡定地回覆稱「請和我的秘書聯繫。」