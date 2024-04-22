7旬優步司機被乘客暴打至牙齒斷裂 卻被誤當演戲

麥克那臉部有多處受傷。（KTLA電視台截圖）

近日，南加州 一名七旬優步（Uber）司機被乘客暴打。案發當時，圍觀人群竟以為是在演戲，無人報警。

據KTLA電台的報導，70歲的南加 州居民麥克那（Peter McNulty）21日（周日）凌晨在洛杉磯地區接客時，被一名乘客無端暴打。麥克那表示，他居住在羚羊谷（Antelope Valley），因洛杉磯地區客流量較集中，因此經常來這裡載客。

當天凌晨12時45分，麥克那在Lankershim大道接上一名男乘客。麥克那說，目的地為好萊塢 La Brea街和好萊塢大道的交叉口處，乘客很堅持目的地地址，並要求快速到達。凌晨1時剛過，車輛抵達目的地，麥克那告知男乘客已到達目的地。

而男乘客卻說：「不，我得去這個地址。」麥克那說，「不，這就是我們現在所在的地點。」兩人爭執了約五分鐘，之後男乘客坐在車上看手機不言語。麥克那將車停下，熄火，下車後請那名乘客離開。他表示時間很晚了，他還要接別的乘客。

接下來，事情演變成了暴力事件。麥克那稱，那名男子下車後直接朝著他揮拳，兩人倒地扭打在了一起，「我們在地上滾來滾去，扭打了至少四、五分鐘。」麥克那說到這，渾身顫抖。

麥克那說，當時周圍聚集了約10至12名看熱鬧的人，這些人都以為他們打架是在「表演」，沒有人打電話報警。兩人又扭打了五分多鐘。打架停止後，麥克那起身，發現自己的牙齒被打落在地，他打電話給優步上報了這起事件，並報了警。70歲的他被診斷有慢性阻塞性肺疾病（COPD）。

麥克那說，警察15分鐘後才抵達現場，而那個地點是好萊塢市中心。

最後麥克那開車回到了聖費南度谷，他將此事告知了女友，並前往附近警局報警，然而警局那時已經關門。他無奈返回，路上攔住了一輛警車，那輛警車剛好要送罪犯至監獄，麥克那向那名警員說明了情況。