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南加居民遭入室盜狗 這品種狗極易成為竊賊目標

洛杉磯訊
專家表示，法國鬥牛犬是偷狗賊的首要目標之一。（ABC新聞）
專家表示，法國鬥牛犬是偷狗賊的首要目標之一。（ABC新聞）

居住在巴沙迪那（Pasadena）的一戶居民近日遭到入室盜竊，然而竊賊並沒有偷走任何錢財和物品，而是將她的狗偷走，且竊賊很有可能是提前蹲點，早早鎖定目標。

居民DeLara表示，有人闖入她的家，偷走放在板條箱裡的狗。她說，櫃檯上有現金，但他們沒有拿走任何錢，只是偷走了狗。

這隻一歲大的法國鬥牛犬名叫迭戈（Diego），是在20日上午10時30分至下午1時間從琳達維斯塔大道（Linda Vista Drive）的民宅中被抱走。 當時狗主人出門辦事，沒有在家。DeLara回憶，她注意到近期有幾個陌生人在附近徘徊，失竊後才意識到，他們可能是在等待狗主人離開。竊賊拿走整個板條箱。DeLara補充，失竊的狗是她兒子的，已經在她家裡住了兩週。過去四天，這些陌生人一直在；他們停止活動第二天，狗就被盜。因此DeLara懷疑這些人早就盯上她的狗。

目前，巴沙迪那警方正在尋找附近地區的監視器畫面，希望能找出竊賊的身分。DeLara說，目前還沒告訴兒子這個消息，祈禱小狗能平安歸來。

法國鬥牛犬一直是小偷的首要目標之一，美國養犬俱樂部公關副總裁Brandi Hunter表示，法國鬥牛犬是21世紀的熱門犬種之一，非常受歡迎。亨特說，目前對法國鬥牛犬的需求高於供應，法國鬥牛犬幼犬的售價通常在1500至5000元間，甚至更高。竊賊知道這些狗有多受歡迎，以及人們願意為它們支付多少錢。此外，該品種的體型使其成為相對容易偷竊的目標。根據American Kennel Club數據，法國鬥牛犬體重可達28磅，但身高不會超過1呎，嬌小的體型，使法國鬥牛犬很容易接近和被抓住。

犬類專家表示，確保它們安全的方法之一，是給小狗植入晶片，一旦被盜或者丟失，可以鎖定狗狗的位置。

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