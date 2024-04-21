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不再只聞樓梯響 南加州至拉斯維加斯高鐵終於開工

編譯胡立宗／即時報導
Brightline West高鐵連結南加州和賭城，但需要Metrolink協助接駁到洛杉磯市。（Brightline West臉書）
Brightline West高鐵連結南加州和賭城，但需要Metrolink協助接駁到洛杉磯市。（Brightline West臉書）

洛杉磯至拉斯維加斯的Brightline West高速鐵路於22日舉行開工儀式，聯邦交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）應邀出席。今年就開始動工，代表真實意義上的第一條美國高鐵可望於2028年洛杉磯奧運前完工。

華盛頓郵報報導，Brightline West資金共計120億元，30億元來自聯邦政府。總統拜登曾經表示，「等了許久，我們就要實現美國歷史上的第一個高鐵計畫」，「我們討論高鐵計畫已經幾十年了，現在我們終於要實現了」。

Brightline West軌道利用Interstate 15分隔帶以避免外來干擾，營運時速至少186哩，洛市至賭城的218哩路程，旅時將可縮短至130分鐘。比現在不塞車也要3個多小時還要快上許多，同時列車上供餐，還有高速WiFi網路。

雖然賭城車站位在賭城大道（The Strip）附近，但南加車站位於庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ），至洛市還需經Metrolink轉接。Brightline West中間設兩站，分別是赫斯普利亞（Hesperia）和蘋果谷（ Apple Valley）。

「Rail Passengers Association」執行長Jim Mathews告訴華郵，完工之後，洛杉磯至賭城的交通面貌將大為改變，當Brightline列車飛馳而過時，開車的人只能看著前方的煞車燈興嘆，「怎麼那麼塞！」

華郵指出，速度不只是唯一的誘因，還有Brightline佛州線的成功前例。自邁阿密至奧蘭多的搭乘量在3月時已達到破紀錄的25萬8307人次，三分之一列車滿載。Brightline West預計營運後的全年搭乘量將達600萬人次，十年內可望增長至920萬人次。

Brightline West表示，洛杉磯至賭城高鐵開工前，四分之三的旅客自行開車，其他15%搭飛機，高鐵是個省時又省錢的選擇。除了Brightline West，全美計畫中的高鐵路線包括南北加之間的高鐵，德州高鐵與太平洋西北地區的高鐵。

連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

賭城 洛杉磯 華郵

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