不再只聞樓梯響 南加州至拉斯維加斯高鐵終於開工

Brightline West高鐵連結南加州和賭城，但需要Metrolink協助接駁到洛杉磯市。（Brightline West臉書）

洛杉磯 至拉斯維加斯的Brightline West高速鐵路於22日舉行開工儀式，聯邦交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）應邀出席。今年就開始動工，代表真實意義上的第一條美國高鐵可望於2028年洛杉磯奧運前完工。

華盛頓郵報報導，Brightline West資金共計120億元，30億元來自聯邦政府。總統拜登曾經表示，「等了許久，我們就要實現美國歷史上的第一個高鐵計畫」，「我們討論高鐵計畫已經幾十年了，現在我們終於要實現了」。

Brightline West軌道利用Interstate 15分隔帶以避免外來干擾，營運時速至少186哩，洛市至賭城 的218哩路程，旅時將可縮短至130分鐘。比現在不塞車也要3個多小時還要快上許多，同時列車上供餐，還有高速WiFi網路。

雖然賭城車站位在賭城大道（The Strip）附近，但南加車站位於庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ），至洛市還需經Metrolink轉接。Brightline West中間設兩站，分別是赫斯普利亞（Hesperia）和蘋果谷（ Apple Valley）。

「Rail Passengers Association」執行長Jim Mathews告訴華郵 ，完工之後，洛杉磯至賭城的交通面貌將大為改變，當Brightline列車飛馳而過時，開車的人只能看著前方的煞車燈興嘆，「怎麼那麼塞！」

華郵指出，速度不只是唯一的誘因，還有Brightline佛州線的成功前例。自邁阿密至奧蘭多的搭乘量在3月時已達到破紀錄的25萬8307人次，三分之一列車滿載。Brightline West預計營運後的全年搭乘量將達600萬人次，十年內可望增長至920萬人次。